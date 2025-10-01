З настанням осені багато садівників замислюються: чи варто обрізати дерева перед зимовим періодом? Насправді деякі види дерев і кущів справді отримують користь від осіннього обрізання – але не усі.

Секретами поділилося видання Fiskars, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи загинуть нарциси від морозу: яку температуру здатні витримати популярні квіти

Які дерева обрізають восени?

Фахівці радять в осінній період насамперед видаляти сухі, пошкоджені або хворі гілки, а також ті, які труться чи ростуть усередину крони, щоб покращити провітрювання та знизити ризик поширення хвороб.

Серед перших у списку – яблуня: осіння обрізка допомагає сформувати правильну крону та позбутися хворих або пошкоджених гілок. Досвідчені садівники також рекомендують восени приділити увагу грушам і сливам. Для цих трьох плодових культур обрізка в холодний сезон особливо корисна: правильно виконана процедура зміцнює дерево, допомагає легше пережити зиму та забезпечує рясне плодоношення наступного року.

Коли найкраще обрізати дерева?

Як зазначає Extension, оптимальний час для обрізки переважної більшості листяних дерев – пізня зима до ранньої весни, коли дерева перебувають у стані спокою. У цей період немає листя, що полегшує оцінку структури крони, а пошкодження, нанесені під час обрізки, швидше "заліковуються" з початком вегетації.



Які дерева обрізають восени / Фото Unsplash