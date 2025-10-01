Секрети садівників: які дерева обрізати восени, щоб отримати рясний урожай
- Осіння обрізка сухих, пошкоджених або хворих гілок яблунь, груш і слив покращує провітрювання та підвищує плодоношення.
- Оптимальний час для обрізки більшості листяних дерев - пізня зима до ранньої весни, коли дерева в стані спокою.
З настанням осені багато садівників замислюються: чи варто обрізати дерева перед зимовим періодом? Насправді деякі види дерев і кущів справді отримують користь від осіннього обрізання – але не усі.
Секретами поділилося видання Fiskars, передає 24 Канал.
Які дерева обрізають восени?
Фахівці радять в осінній період насамперед видаляти сухі, пошкоджені або хворі гілки, а також ті, які труться чи ростуть усередину крони, щоб покращити провітрювання та знизити ризик поширення хвороб.
Серед перших у списку – яблуня: осіння обрізка допомагає сформувати правильну крону та позбутися хворих або пошкоджених гілок. Досвідчені садівники також рекомендують восени приділити увагу грушам і сливам. Для цих трьох плодових культур обрізка в холодний сезон особливо корисна: правильно виконана процедура зміцнює дерево, допомагає легше пережити зиму та забезпечує рясне плодоношення наступного року.
Коли найкраще обрізати дерева?
Як зазначає Extension, оптимальний час для обрізки переважної більшості листяних дерев – пізня зима до ранньої весни, коли дерева перебувають у стані спокою. У цей період немає листя, що полегшує оцінку структури крони, а пошкодження, нанесені під час обрізки, швидше "заліковуються" з початком вегетації.
Які дерева обрізають восени / Фото Unsplash
Для правильної обрізки восени слід використовувати гострий та продезінфікований інструмент, обробляти зрізи розчином марганцівки або садовим варом, та уникати обрізки молодих дерев — їх краще обрізати навесні.