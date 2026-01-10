Эксперты назвали главные ошибки в уходе за орхидеей: именно поэтому она не цветет
- Орхидеи нуждаются в ярком освещении без прямых солнечных лучей и регулярной подкормке удобрениями с калием, фосфором и азотом.
- Поливать орхидею следует только после полного высыхания субстрата, а пересаживать растение раз в год для обновления субстрата.
В зимнюю пору орхидея как будто замирает – ее рост замедляется, а цветение прекращается. Однако это вовсе не повод оставлять растение без внимания. В холодный период ей также нужно обеспечить уход.
Орхидеи называют капризными, но им нужны только правильные условия для хорошего роста, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Даже в спокойные дни растение нуждается в подпитке, потому что без питательных веществ не сможет накопить силы для будущего цветения.
Как ухаживать за орхидеей зимой?
Довольно распространенное заблуждение – это считать, что орхидея нуждается в минимуме света. Цветок, наоборот, любит яркое освещение, но без прямых солнечных лучей. Если еще зимой они ему не страшны, то летом способны обжечь листья. Специалисты советуют держать растение на подоконнике с восточной или западной стороны. В этом месте орхидея получит достаточно света, но без риска получить ожоги.
За орхидеей нужно правильно ухаживать / Фото Freepik
Также важным является полив. Следует помнить, что растение не любит влажности, поэтому поливать орхидею нужно только тогда, когда субстрат полностью просохнет. Иногда орхидею можно даже немного опрыскивать, но это надо делать без фанатизма, потому что избыток воды на листьях приводит к появлению грибка, плесени и гнили.
Не стоит обходить вниманием подкормки. Орхидеи любят удобрения с калием, фосфором и азотом, которые поддерживают рост и укрепляют корневую систему. А еще не стоит забывать о пересадке: раз в год растение нуждается в обновлении субстрата.
Сигналом для пересадки может быть плотное, перепутанные корни, которое выходит за пределы горшка, а также потемневшие корни. Если соблюдать все правила, то орхидея порадует обильным цветением.
Какие есть методы поливания орхидеи?
Метод кухонной раковины: наполните раковину водой до уровня верха горшка и оставьте на 10 минут, чтобы избежать гниения корней, пишет ити красивыми цветами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Метод кубика льда: положите три кубика льда на почву, чтобы они медленно увлажнили растение без риска чрезмерного полива.
Что еще нужно знать об уходе за растениями?
