Експерти назвали головні помилки в догляді за орхідеєю: саме через це вона не цвіте

У зимову пору орхідея наче завмирає – її ріст сповільнюється, а цвітіння припиняється. Однак це зовсім не привід залишати рослину без уваги. У холодний період їй також потрібно забезпечити догляд.

Орхідеї називають примхливими, але їм потрібні лише правильні умови для гарного росту, пише 24 Канал з посиланням на Express. Навіть у спокійні дні рослина потребує підживлення, бо без поживних речовин не зможе накопичити сили для майбутнього цвітіння.

Читайте також Підгодовуйте різдвяник кавовою гущею: рослина цвістиме вдвічі довше

Як доглядати за орхідеєю взимку?

Досить поширена помилка – це вважати, що орхідея потребує мінімум світла. Квітка, навпаки, любить яскраве освітлення, але без прямих сонячних променів. Якщо ще взимку вони їй не страшні, то влітку здатні обпалити листя. Фахівці радять тримати рослину на підвіконні зі східного чи західного боку. У цьому місті орхідея отримає достатньо світла, але без ризику отримати опіки.



За орхідеєю потрібно правильно доглядати / Фото Freepik

Також важливим є полив. Слід пам’ятати, що рослина не любить вологості, тому поливати орхідею потрібно лише тоді, коли субстрат повністю просохне. Часом орхідею можна навіть трішки обприскувати, але це треба робити без фанатизму, бо надлишок води на листі призводить до появи грибка, цвілі та гнилі.

Не варто оминати увагою підживлення. Орхідеї люблять добрива з калієм, фосфором та азотом, які підтримують ріст та зміцнюють кореневу систему. А ще не варто забувати про пересадку: раз на рік рослина потребує оновлення субстрату.

Сигналом для пересаджування може бути щільне, переплутане коріння, яке виходить за межі горщинка, а також потемнілі корені. Якщо дотримуватися всіх правил, то орхідея потішить рясним цвітінням.

Які є методи поливання орхідеї?

Метод кухонної раковини: наповніть раковину водою до рівня верху горщика і залиште на 10 хвилин, щоб уникнути гниття коренів, пише ити красивими квітами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Метод кубика льоду: покладіть три кубики льоду на ґрунт, щоб вони повільно зволожили рослину без ризику надмірного поливу.

Що ще потрібно знати про догляд за рослинами?