Эффективность использования кубиков льда заключается в механизме медленного высвобождения, который как раз имитирует природную среду, в которой существуют орхидеи, пишет Interia Kobieta.

Популярные растения являются эпифитами. Это значит, что их корни плохо переносят застой воды. Поэтому систематическое и медленное добавление льда поможет субстрату контролируемо просочиться.

Как использовать кубики льда для орхидей?

Специалисты отмечают, что главным преимуществом метода является полное устранение риска чрезмерного полива, который является наиболее распространенной причиной гибели растений.

Обычная заливка воды в горшок в большинстве случаев приводит к грибковым инфекциям корней. А вот ровно 4 кубика льда обеспечивают точно отмеренную дозу жидкости., которая медленно поглощается корнями.

Использование кубиков льда становится гарантией, что растение получит столько влаги, сколько может поглотить.



Метод с кубиками льда упрощает полив

Размещать кубики льда нужно на субстрате да, чтобы не задеть листья. Не стоит переживать, что лед очень холоден. На самом деле он не повреждает корни, а даже стимулирует лучший рост, мягко закаляя растение и имитируя естественные колебания температуры, которые будут побуждать орхидеи снова обильно цвести.

Использование этого метода позволит выращивать орхидею без проблем с корнями, листьями или цветами. Кроме того, этот трюк гораздо удобнее, ибо минимизирует необходимость переносить горшки с растениями в ванную или раковину.

Такой современный подход может превратить сложный процесс полива в простой ритуал, который следует повторять каждую неделю, чтобы обеспечить орхидеям стабильные условия хорошего развития.

Сколько света нужно орхидеям?

Орхидеи лучше всего держать на подоконнике, которое выходит на восток, отмечает издание Midwest Living. Растение должно стоять близко к окну, но не касаться стекла. Начинающим стоит сразу приобрести орхидею в прозрачном горшке., который дозоляет следить за корнями.

Какие еще есть полезные новости об орхидеях?

О подкормках

Орхидеи рекомендовано подкармливать примерно раз в месяц, используя специальные средства. Это поддержит их рост и способствует появлению новых бутонов.

Об обрезке

Увядшие цветки нужно удалить, если орхидея отцвела. Этот процесс помогает растению восстановиться. Такая обрезка поддержит аккуратный вид орхидеи и позволит направить все силы на дальнейшее развитие.