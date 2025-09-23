Осенние хризантемы, гладиолусы, гвоздики и другие фавориты флористов заполняют витрины, офисы и подоконники. Но пока мы любуемся букетами, первыми исследовать их берутся именно домашние любимцы.

Специально для 24 Канала компания Pethouse, которая развивает культуру ответственного петбатькивства, подготовила перечень цветов, на которые стоит обратить внимание.

Почему срезанные цветы опасны?

Иногда из-за естественного любопытства или нехватки питательных веществ в организме любимцы пробуют лепестки, листьев или стебли цветов. Однако в процессе эволюции некоторые растения выработали токсичные соединения, чтобы защитить свой вид от поедания животными. Нередко ядовитыми являются пыльца и вода в вазах, где стояли цветы.

По информации из базы данных токсичных и безопасных растений ASPCA красочные букеты из популярных пионов, гортензий, тюльпанов, лилий, ирисов, ранункулюсов, кал, гладиолусов, гиацинтов и даже нарциссов опасны для мурлык.

Какие цветы опасны для кошек?

Среди букетов, которые могут встречаться осенью, наибольший риск представляют:

Лилии

Это наиболее токсичные цветы для котов, ведь некоторые вещества в ее составе способны поражать почки пушистиков.

Гортензии

Имеют в своем составе цианогенные гликозиды, которые при попадании в организм превращаются в цианид – то есть яд. Токсины присутствуют во всех частях гортензии, но наибольшая их концентрация в листьях и цветках. В сложных случаях приводят к судорогам, затрудненного дыхания и нарушения работы органов.

Гвоздики

В этих цветах коварным является вещество эвгенол, что при попадании внутрь приводит к повышению пульса, рвота и иногда даже снижение температуры тела.



Гвоздики содержат вещество эвгенол / Фото Unsplash

Хризантемы

Принадлежат к семейству астровых. Содержат пиретрины (природные инсектициды), которые могут вызвать у мурлык потерю аппетита, рвоту, диарею и действуют на нервную систему, что приводит к дезориентации и потере координации.

Ранункулюс

Несмотря на свою красоту и сходство с розами или пионами, этот цветок скрывает опасность. В его составе есть токсин протоанемонин, который может вызвать у кошек раздражение кожи и слизистых, обильное слюнотечение, рвоту, диарею и потерю аппетита.

Какие симптомы отравления?

Если любимец таки пожевал или проглотил потенциально опасное растение, обратите внимание на его самочувствие. Самыми заметными признаками отравления у кошек являются:

чрезмерное слюно- и слезоотделение;

чихание;

потеря аппетита;

рвота;

диарея;

раздражение и зуд кожи;

тремор, судороги тела;

вялость.

Как оказать первую помощь любимцу?

Ни в коем случае не прибегайте к самолечению, ведь это может ухудшить ситуацию. Чем быстрее вы среагируете, тем больше будет шансов помочь котику:

Прекратите контакт животного с растением и попробуйте достать остатки из пасти. По возможности промойте ротовую полость водой и дайте зверьку попить. Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику для обследования животного. Определите вид растения и зафиксируйте примерное время, когда любимец проглотил его, – это может упростить задачу ветврачу.



Опасные и ядовитые цветы для кошек / Фото Unsplash

Какие цветы являются безопасными?

Чтобы украсить дом и оставить его безопасным для котиков, выбирайте орхидеи, розы, герберы, эустомы, астры, альстромерии или подсолнухи. Они станут не менее эстетичной альтернативой и не навредят вашим любимцам.

Не забывайте, что даже на таких цветах могут быть остатки химикатов от обработки. Поэтому лучше придерживаться двух простых правил:

Ставить цветы в наименее доступном месте для мурлык или в другой комнате, куда можно ограничить доступ; Пользоваться спреями-отпугивателями. Коты не любят запах цитрусовых, поэтому опрыскайте срезанные цветы водой с несколькими каплями лимонного или апельсинового сока.

Какие растения нельзя держать дома?