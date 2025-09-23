Осінні хризантеми, гладіолуси, гвоздики та інші фаворити флористів заповнюють вітрини, офіси й підвіконня. Але поки ми милуємося букетами, першими досліджувати їх беруться саме домашні улюбленці.

Спеціально для 24 Каналу компанія Pethouse, яка розвиває культуру відповідального петбатьківства, підготувала перелік квітів, на які варто звернути увагу.

Дивіться також Біля "Вернадського" вперше у цьому році народилося тюленятко: у мережі показали милі кадри

Чому зрізані квіти небезпечні?

Інколи через природну цікавість або брак поживних речовин в організмі улюбленці куштують пелюстки, листя або стебла квітів. Однак у процесі еволюції деякі рослини виробили токсичні сполуки, щоб захистити свій вид від поїдання тваринами. Нерідко отруйними є пилок і вода у вазах, де стояли квіти.

За інформацією з бази даних токсичних і безпечних рослин ASPCA барвисті букети з популярних півоній, гортензій, тюльпанів, лілій, ірисів, ранункулюсів, кал, гладіолусів, гіацинтів та навіть нарцисів є небезпечними для муркотунів.

Які квіти є небезпечними для котів?

Серед букетів, які можуть зустрічатися восени, найбільший ризик становлять:

Лілії

Це найбільш токсичні квіти для котів, адже деякі речовини у її складі здатні уражати нирки пухнастиків.

Гортензії

Мають у своєму складі ціаногенні глікозиди, які при потраплянні в організм перетворюються на ціанід – тобто отруту. Токсини присутні у всіх частинах гортензії, але найбільша їх концентрація у листі та квітках. У складних випадках призводять до судом, утрудненого дихання та порушення роботи органів.

Гвоздики

У цих квітах підступною є речовина евгенол, що при потраплянні всередину призводить до підвищення пульсу, блювання та інколи навіть зниження температури тіла.



Гвоздики містять речовину евгенол / Фото Unsplash

Хризантеми

Належать до родини айстрових. Містять піретрини (природні інсектициди), які можуть спричинити у муркотунів втрату апетиту, блювання, діарею та діють на нервову систему, що призводить до дезорієнтації та втрати координації.

Ранункулюс

Попри свою красу та схожість із трояндами чи півоніями, ця квітка приховує небезпеку. У її складі є токсин протоанемонін, який може спричинити у котів подразнення шкіри й слизових, рясну слинотечу, блювоту, діарею та втрату апетиту.

Які симптоми отруєння?

Якщо улюбленець таки пожував чи проковтнув потенційно небезпечну рослину, зверніть увагу на його самопочуття. Найпомітнішими ознаками отруєння у котів є:

надмірне слино- та сльозовиділення;

чхання;

втрата апетиту;

блювання;

діарея;

подразнення та свербіж шкіри;

тремор, судоми тіла;

млявість.

Як надати першу допомогу улюбленцю?

У жодному разі не вдавайтеся до самолікування, адже це може погіршити ситуацію. Чим швидше ви зреагуєте, тим більше буде шансів допомогти котику:

Припиніть контакт тварини з рослиною та спробуйте дістати залишки з пащі. За змоги промийте ротову порожнину водою та дайте звірятку попити. Негайно зверніться до ветеринарної клініки для обстеження тварини. Визначте вид рослини та зафіксуйте приблизний час, коли улюбленець проковтнув її, – це може спростити задачу ветлікарю.



Небезпечні та отруйні квіти для котів / Фото Unsplash

Які квіти є безпечними?

Аби прикрасити дім і залишити його безпечним для котиків, обирайте орхідеї, троянди, гербери, еустоми, айстри, альстромерії чи соняшники. Вони стануть не менш естетичною альтернативою та не нашкодять вашим улюбленцям.

Не забувайте, що навіть на таких квітах можуть бути залишки хімікатів від обробки. Тому краще дотримуватися двох простих правил:

Ставити квіти у найменш доступному місці для муркотунів чи в іншій кімнаті, куди можна обмежити доступ; Користуватися спреями-відлякувачами. Коти не люблять запах цитрусових, тому обприскайте зрізані квіти водою з кількома краплями лимонного чи апельсинового соку.

Які рослини не можна тримати вдома?