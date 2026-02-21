Все дело в почве: как вырастить огурцы величиной с ладонь

Чтобы огурцы удачно выросли, не нужно никакое специальное оборудование или навыки. Важно лишь позаботиться о нескольких деталях заранее, которые приведут к обильному урожаю. Огурцы вырастут идеальными, если посадить в начале весны.

Вырастить огурцы самостоятельно совсем несложно, пишет Interia Kobieta. Овощи могут одинаково расти в теплице или грунте. Огородники говорят, что стоит придерживаться нескольких аспектов, чтобы овощи были вкусными, а их форма – удовлетворительной.

Читайте также Не в марте: когда надо сеять огурцы на рассаду

Как вырастить огурцы?

Даже самая лучшая почва не гарантирует вкусных и сочных огурцов, если их выращивать в неправильном месте. Именно поэтому почва должна быть хорошо освещенной, чтобы листья имели идеальные условия для фотосинтеза. Это обеспечит обильный урожай и крепкие огурцы во время сбора урожая. Кроме того, растение должно быть защищено от ветра.



Огурцы способны вырасти большими и вкусными / Фото Pexels

Огурцы являются требовательными к окружению. Они плохо растут рядом с картофелем, помидорами, перцем, редисом, репой или тыквенными. С другой стороны, их рост улучшается, когда они растут рядом с бобовыми, укропом, чесноком, луком, салатом, свеклой и сельдереем.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про насіння огірків – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Как подготовить почву к посеву?

Почва должна быть плодородной и богатой на гумус, поскольку это обеспечит идеальные условия для роста. Тогда поверхностная корневая система начнет черпать питательные вещества из почвы и правильно развиваться.

Лучше всего огурцы растут в щелочной или почти нейтральной почве. Весной грядки можно обогатить питательными веществами. Овощи любят азот, поэтому в марте может можно подкармливать грядки навозом или компостом.

Дачники только предостерегают, что нельзя сочетать известкование с удобрением почвы весной, поскольку тогда почва может потерять азот, который является решающим для роста огурцов.

Какие сорта огурцов стоит выбирать?

Раннеспелый гибрид "Аккорд F1" подходит для открытого грунта и теплиц, дает урожай через 40 дней, имеет устойчивость к заболеваниям, пишет NV. Сорта "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" и "Апрельский F1" известны высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и подходят для различных способов обработки огурцов.

Какие еще советы стоит знать?