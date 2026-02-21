Все дело в почве: как вырастить огурцы величиной с ладонь
- Огурцы лучше растут в хорошо освещенном месте, защищенном от ветра, на плодородной почве, богатой гумусом.
- Растения не следует сажать рядом с картофелем, помидорами и другими указанными овощами, но их рост улучшается рядом с бобовыми, укропом и другими указанными растениями.
Чтобы огурцы удачно выросли, не нужно никакое специальное оборудование или навыки. Важно лишь позаботиться о нескольких деталях заранее, которые приведут к обильному урожаю. Огурцы вырастут идеальными, если посадить в начале весны.
Вырастить огурцы самостоятельно совсем несложно, пишет Interia Kobieta. Овощи могут одинаково расти в теплице или грунте. Огородники говорят, что стоит придерживаться нескольких аспектов, чтобы овощи были вкусными, а их форма – удовлетворительной.
Читайте также Не в марте: когда надо сеять огурцы на рассаду
Как вырастить огурцы?
Даже самая лучшая почва не гарантирует вкусных и сочных огурцов, если их выращивать в неправильном месте. Именно поэтому почва должна быть хорошо освещенной, чтобы листья имели идеальные условия для фотосинтеза. Это обеспечит обильный урожай и крепкие огурцы во время сбора урожая. Кроме того, растение должно быть защищено от ветра.
Огурцы способны вырасти большими и вкусными / Фото Pexels
Огурцы являются требовательными к окружению. Они плохо растут рядом с картофелем, помидорами, перцем, редисом, репой или тыквенными. С другой стороны, их рост улучшается, когда они растут рядом с бобовыми, укропом, чесноком, луком, салатом, свеклой и сельдереем.
Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про насіння огірків – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.
Как подготовить почву к посеву?
Почва должна быть плодородной и богатой на гумус, поскольку это обеспечит идеальные условия для роста. Тогда поверхностная корневая система начнет черпать питательные вещества из почвы и правильно развиваться.
Лучше всего огурцы растут в щелочной или почти нейтральной почве. Весной грядки можно обогатить питательными веществами. Овощи любят азот, поэтому в марте может можно подкармливать грядки навозом или компостом.
Дачники только предостерегают, что нельзя сочетать известкование с удобрением почвы весной, поскольку тогда почва может потерять азот, который является решающим для роста огурцов.
Какие сорта огурцов стоит выбирать?
Раннеспелый гибрид "Аккорд F1" подходит для открытого грунта и теплиц, дает урожай через 40 дней, имеет устойчивость к заболеваниям, пишет NV. Сорта "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" и "Апрельский F1" известны высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и подходят для различных способов обработки огурцов.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущей для стимуляции роста и появления новых листьев.
Частые вопросы
Какие условия необходимы для выращивания огурцов?
Для выращивания огурцов необходимо обеспечить хорошо освещенную почву - это способствует фотосинтезу, что ведет к обильному урожаю. Также растение должно быть защищено от ветра.
С какими растениями лучше высаживать огурцы?
Огурцы лучше растут рядом с бобовыми, укропом, чесноком, луком, салатом, свеклой и сельдереем. Их не стоит высаживать рядом с картофелем, помидорами, перцем, редисом, репой или тыквенными.
Каким образом подготовить почву для посева огурцов?
Почва должна быть плодородной и богатой на гумус. Ее можно обогатить питательными веществами весной, в частности азотом, подпитывая навозом или компостом. Важно не сочетать известкование с удобрением весной, чтобы не потерять азот.