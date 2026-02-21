Уся справа в ґрунті: як виростити огірки завбільшки з долоню

Щоб огірки вдало виросли, не потрібне ніяке спеціальне обладнання чи навички. Важливо лише подбати про кілька деталей заздалегідь, які призведуть до рясного урожаю. Огірки виростуть ідеальними, якщо посадити на початку весни.

Виростити огірки самостійно зовсім нескладно, пише Interia Kobieta. Овочі можуть однаково рости в теплиці чи ґрунті. Городники кажуть, що варто дотримуватися кількох аспектів, щоб овочі були смачними, а їхня форма – задовільною.

Як виростити огірки?

Навіть найкращий ґрунт не гарантує смачних і соковитих огірків, якщо їх вирощувати в неправильному місці. Саме тому ґрунт має бути добре освітленим, щоб листя мало ідеальні умови для фотосинтезу. Це забезпечить рясний урожай та міцні огірки під час збору урожаю. Окрім того, рослина повинна бути захищеною від вітру.



Огірки здатні вирости великими й смачними / Фото Pexels

Огірки є вимогливими до оточення. Вони погано ростуть поруч з картоплею, помідорами, перцем, редискою, ріпою чи гарбузовими. З іншого боку, їхній ріст покращується, коли вони ростуть поруч з бобовими, кропом, часником, цибулею, салатом, буряком та селерою.

Як підготувати ґрунт до посіву?

Ґрунт повинен бути родючим та багатим на ґумус, оскільки це забезпечить ідеальні умови для росту. Тоді поверхнева коренева система почне черпати поживні речовини з ґрунту й правильно розвиватися.

Найкраще огірки ростуть у лужному чи майже нейтральному ґрунті. Навесні грядки можна збагатити поживними речовинами. Овочі люблять азот, тому в березні може можна підживлювати грядки гноєм чи компостом.

Дачники лише застерігають, що не можна поєднувати вапнування з удобренням ґрунту навесні, оскільки тоді ґрунт може втратити азот, який є вирішальним для росту огірків.

Які сорти огірків варто обирати?

Ранньостиглий гібрид "Акорд F1" підходить для відкритого ґрунту і теплиць, дає урожай через 40 днів, має стійкість до захворювань, пише NV. Сорти "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" та "Квітневий F1" відомі високою врожайністю, стійкістю до хвороб і підходять для різних способів обробки огірків.

Які ще поради варто знати?