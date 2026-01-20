Как быстро высушить одежду зимой: нужна всего одна вещь
- Для быстрой сушки одежды зимой рекомендуется использовать осушитель воздуха, который эффективно удаляет влагу из ткани.
- Перед выниманием одежды из стиральной машины лучше включить дополнительный цикл отжима, чтобы уменьшить влажность без значительных затрат электроэнергии.
Сушка белья в зимнюю пору затягивается на длительное время, так как отсутствие свежего воздуха и солнечного тепла, заставляют сушить вещи в комнате. Не у всех дома есть сушильные машины, поэтому стоит воспользоваться другим способом для быстрого результата.
Постоянная сушка одежды в помещении может привести к появлению плесени и неприятного запаха, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Именно поэтому специалисты советуют приобрести одну вещь, особенно для помещений с постоянной влагой.
Как быстро высушить одежду?
Лучшим решением на зиму считается использование осушителя воздуха. Это устройство способно быстрее забирать влагу из ткани и заметно улучшать микроклимат в доме. За короткое время резервуар наполнится водой, а вещи станут сухими и свежими.
Рекомендуется перед извлечением вещей из стиральной машинки – включить дополнительный цикл отжима. Он позволит убрать лишнюю влагу без значительных затрат электроэнергии, потому что требует меньше ресурсов чем нагрев воздуха во время сушки.
Осушитель воздуха уберет из комнаты лишнюю влагу / Фото Pexels
Специалисты также советуют не забывать о циркуляции воздуха. Помещение стоит проветривать днем и развешивать белье между вещами так, чтобы оставалось пространство. Когда одежда не сбита плотно в кучу, то высыхает быстрее.
От сушки вещей на батареях эксперты советуют воздержаться. Радиаторы могут привести к чрезмерной влажности в комнате и создать затхлый запах ткани. Правильный подход к зимней сушке поможет уберечь дом от влаги и сэкономить средства.
К слову, чтобы полотенца после стирки оставались пушистыми и приятными на ощупь, надо придерживаться одного лайфхака, пишет Kobieta Onet. Добавьте две ложки соды во время стирки полотенец, чтобы вернуть им свежесть и структуру. Полотенца рекомендовано сушить в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежными.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Метод "бурито" для быстрой сушки одежды зимой заключается в использовании сухого полотенца, в которое заворачивают влажную одежду, а затем прижимают для удаления лишней влаги.
Старые простыни можно повторно использовать для лежанок домашних животных, защиты полок, автомобильных чехлов, экологической упаковки и пикников.
