Загрязнения на подушке появляются из-за пота, поэтому принятие душа перед сном не уберегает их от пятен, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. А еще причиной может быть сон с плохо высушенными или жирными волосами.

Читайте также Чем замаскировать желтые пятна на потолке: это очень просто

Как вывести желтые пятна с подушек?

Большинство из нас привыкли бежать в магазин за специальными химическими средствами, однако понадобится простая вещь, которая может уже быть у вас дома – это таблетка для посудомоечной машины.

Пользователи говорят, что она действительно помогает вывести жирные пятна без сильных усилий. Нужно только постирать подушку в стиральной машине, используя вместо порошка – таблетку предназначенную для мытья посуды. Уже за один цикл стирки она удалит все пятна.

Особенно заметны пятна на светлом постельном белье, поэтому для эффективного выведения загрязнений можно использовать таблетку вместо капсулы гелеобразного порошка.



Таблетка для посудомоечной машины способна вывести все пятна / Фото Pexels

Если же у вас нет посудомоечной машины – не беда. Таблетки продают поштучно в бытовых магазинах, поэтому ее можно приобрести специально для выведения пятен с подушек и белья.

Для еще более простого лайфхака можно использовать соду. Компоненты в ее составе способны отлично отбелить белую ткань. Нужно лишь добавить в стиральную машину стакан кристаллической соды перед стиркой подушек. А вот от уксуса в стирке все же стоит отказаться, поскольку некоторые считают, что он вредит технике.

К слову, на стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут не такими заметными. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

Какие еще советы стоит знать?