Як швидко висушити одяг взимку: потрібна лише одна річ

Сушіння білизни в зимову пору затягується на тривалий час, бо відсутність свіжого повітря й сонячного тепла, змушують сушити речі в кімнаті. Не у всіх вдома є сушильні машини, тому варто скористатися іншим способом для швидкого результату.

Постійне сушіння одягу в приміщенні може призвести до появи цвілі й неприємного запаху, пише 24 Канал з посиланням на Express. Саме тому фахівці радять придбати одну річ, особливо для приміщень з постійною вологою.

Як швидко висушити одяг?

Найкращим рішенням на зиму вважається використання осушувача повітря. Цей пристрій здатен швидше забирати вологу з тканини й помітно покращувати мікроклімат в домі. За короткий час резервуар наповниться водою, а речі стануть сухими та свіжими.

Рекомендовано перед вийманням речей з пральної машинки – увімкнути додатковий цикл віджимання. Він дозволить прибрати зайву вологу без значних витрат електроенергії, бо потребує менше ресурсів ніж нагрівання повітря під час сушіння.



Осушувач повітря прибере з кімнати зайву вологу / Фото Pexels

Фахівці також радять не забувати про циркуляцію повітря. Приміщення варто провітрювати вдень та розвішувати білизну між речами так, щоб залишався простір. Коли одяг не збитий щільно в купу, то висихає швидше.

Від сушіння речей на батареях експерти радять утриматися. Радіатори можуть призвести до надмірної вологості в кімнаті та створити затхлий запах тканини. Правильний підхід до зимового сушіння допоможе вберегти дім від вологи та заощадити кошти.

До слова, щоб рушники після прання залишалися пухнастими й приємними на дотик, треба вдати до одного лайфхаку, пише Kobieta Onet. Додайте дві ложки соди під час прання рушників, щоб повернути їм свіжість і структуру. Рушники рекомендовано сушити в місці без прямих сонячних променів, щоб зберегти їх ніжними.

Які ще лайфхаки варто знати?