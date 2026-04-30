Чем очистить электрочайник внутри: 3 самых эффективных способа

Электрический чайник очень удобен в использовании, потому что кипятит воду за несколько минут. Однако этот девайс имеет определенный минус, который заключается в накоплении известкового налета. Если его слишком много, то напитки уже ощутимо будут иметь другой вкус.

Эксперты по уходу за кухонной техникой отмечают, что электрочайники нужно периодически чистить, чтобы накипь не портила вкус воды, пишет Good Housekeeping.

Особенно осадок заметен на прозрачных моделях, поэтому уход за прибором – это не только вопрос качества воды, но и эстетика внешнего вида.

Частота чистки зависит от жесткости воды и того, как часто вы пользуетесь чайником. Чистку в среднем достаточно проводить раз в месяц. А сам процесс накипи очень легкий, поэтому можно воспользоваться одним из предложенных методов.

Чем очистить электрочайник?

Уксусом

Уксус хорошо растворяет минеральные отложения, которые образуются из-за жесткой воды.

Нужно смешать одну часть уксуса с тремя частями воды. Смесь доведите до кипения, а тогда выключите чайник и оставьте на 20 минут.

После этого все тщательно промойте несколько раз чистой водой, а при необходимости прокипятите воду еще раз, чтобы избавиться от запаха уксуса. Если накипи много, то внутри можно пройтись мягкой губкой.

Лимонным соком или лимонной кислотой

Сок лимона или кислота также эффективно удаляют накипь, однако не оставляют такого резкого запаха, как уксус.

Чайник нужно наполнить наполовину водой и добавить 2 столовые ложки лимонного сока или кислоты. Тогда раствор следует вскипятить и оставить на 20 минут, а затем вылить содержимое и хорошо все промыть внутри.

Дополнительно стоит еще раз прокипятить чайник, чтобы вывести запах от сока или кислоты.



Пищевой содой

Сода также помогает убрать накипь на дне чайника. Нужно добавить 1 – 2 чайные ложки соды в воду, довести до кипения и оставить на 20 минут. Тогда все промыть и при необходимости протереть губкой, а потом еще раз сполоснуть, чтобы не осталось следов соды.

Эксперты отметили, что если накипь очень сильная, то можно оставить раствор внутри на ночь. Также не забывайте очищать внешнюю часть электрочайника – протирайте корпус от брызг жира или пищи.

Для этого следует использовать слегка влажную тряпку с мыльным раствором. Что важно, не мойте никогда чайник под краном и не погружайте в воду, потому что это может испортить электронику.

Southern Living пишет, что для тех, кто пользуется мягкой водой, очистки раз в месяц будет достаточно. Если же вода жесткая, то стоит проводить процедуру раз в неделю, чтобы не накапливать налет. Чтобы сохранить чайник чистым, остатки после кипячения лучше выливать и использовать фильтрованную воду по возможности.

