Теперь шторы чистят не снимая с карниза: простые трюки от сообразительных хозяек
- Эксперт Лиза Маккуин рекомендует регулярно чистить шторы, используя пылесос с мягкой щеткой, точечную очистку и ручной отпариватель.
- Специалисты советуют стирать шторы раз в 3 месяца в режиме "Деликатная стирка", заменив обычный кондиционер для белья на кондиционер для волос.
За неделю до Пасхи большинство хозяек активно приступают к уборке дома. Если помыть окна еще вполне возможно, то уже до очистки штор большинство не доходят.
Их сложно снимать, поэтому их очистка занимает много времени, пишет The Spruce. Однако очищать шторы нужно время от времени, потому что на них накапливается пыль.
Эксперт по уборке Лиза Маккуин отметила, что регулярный уход поможет избежать сложной чистки в будущем. Можно освежить шторы, не снимая их с карниза.
Как очистить шторы?
Пылесосом
Используйте насадку с мягкой щеткой, двигаясь сверху вниз. Особое внимание уделите складкам и зоне возле карниза, поскольку именно там пыль скапливается больше всего.
Точечная очистка
Если на текстиле появились пятна, то их лучше обработать отдельно. Для этого стоит воспользоваться влажной микрофиброй с небольшим количеством моющего средства. Важно лишь не тереть ткань, а осторожно промокать загрязнения.
Паром
Быстро освежить шторы поможет ручной отпариватель. Пар не только уберет пыль, но и разгладит ткань и сделает ее опрятной на вид.
Шторы можно легко очищать / Фото Pexels
Чтобы не прибегать к стирке штор, достаточно лишь придерживаться нескольких простых привычек: очищать их пылесосом с длинной насадкой или использовать отпариватель.
Клинеры рекомендуют стирать шторы раз в 3 месяца, пишет TOP. Легче всего это сделать в стиральной машинке, установив режим "Деликатная стирка". Температура воды не должна превышать 30 градусов. Это поможет ткани не потерять вид и не помяться.
Специалисты советуют вместо обычного кондиционера для белья воспользоваться кондиционером для волос. Именно он влияет на то, чтобы ткань оставалась не помятой.
Что еще стоит знать о стирке?
Для отбеливания постельного белья без химии можно использовать лимонный сок, который расщепляет жир и загрязнения, возвращая ткани светлый вид.
Пятна от дезодоранта можно удалить с помощью уксуса, пищевой соды, перекиси водорода, водки или аспирина.
Частые вопросы
Почему важно регулярно очищать шторы?
Регулярный уход за шторами помогает избежать сложной чистки в будущем и предотвращает накопление пыли - что может негативно влиять на качество воздуха в помещении.
Какие методы очистки штор рекомендуются без их снятия?
Рекомендуется использовать пылесос с мягкой щеткой, точечную очистку микрофиброй с моющим средством, а также отпаривание ручным отпаривателем для быстрого освежения штор.
Как часто нужно стирать шторы в стиральной машинке?
Специалисты рекомендуют стирать шторы раз в три месяца. Для этого следует использовать режим "Деликатная стирка" с температурой воды не выше 30 градусов, чтобы ткань не потеряла вид и осталась не помятой.