Золотые правила обрезки винограда: когда и как резать, чтобы не потерять урожай
- Эксперты рекомендуют обрезать виноград в позднюю зиму или в начале весны, чтобы избежать сильных морозов или "кровоточивости" срезов.
- Осенью после сбора урожая виноград следует обрабатывать медным купоросом для защиты от вредителей и болезней.
С наступлением зимы виноград находится в состоянии покоя –листья уже опали, растение не растет активно, и это оптимальное время для обрезки. Главная цель зимней обрезки - удалить старые, слабые, больные ветки и оставить сильные прутья для плодоношения на следующий год.
Как пишет The Spruce, такой прием помогает контролировать рост, улучшает освещенность куста, снижает вероятность болезней и повышает урожайность
Когда лучше всего обрезать виноград?
Эксперты Modern Farmer рекомендуют проводить обрезку в позднюю зиму или в начале весны, пока лоза еще находится в состоянии покоя, но до появления почек. Лучше избегать обрезки слишком рано, когда еще возможны сильные морозы, или поздно – когда уже началось движение сока и срезы могут "кровоточить".
Как обрезать виноград на зиму / Фото Unsplash
Как обрезать виноград на зиму?
Основные шаги обрезки:
- Определить лозы, давшие плоды – их укорачивают (обычно до 2 – 5 почек).
- Удалить лишние, переплетенные или слабые побеги, оставляя лишь самые сильные.
- Проводить срезы над почками под углом, чтобы вода не застаивалась на срезе и не приводила к гниению.
- После обрезки кусты привязывают к шпалере или поддержке, чтобы ветви не сломались под тяжестью снега или ветра.
Правильная зимняя обрезка – это не просто удаление "лишнего", а стратегическое формирование растения под будущий сезон плодоношения.
Как защитить виноград от вредителей и болезней?
- Осенью, после сбора урожая и опадения листьев, дачники советуют обрабатывать виноград медным купоросом. Это помогает защитить лозу от вредителей и болезней и подготовить ее к зимовке.
- Особенно важно уделять внимание большим виноградникам, ведь риск распространения болезней там значительно выше. Специалисты отмечают: как столовые, так и технические сорта винограда обязательно нужно обрабатывать.
- Такой уход повышает устойчивость растений зимой и способствует лучшему урожаю следующего сезона – как по количеству, так и по размеру ягод.
