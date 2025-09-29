С наступлением зимы виноград находится в состоянии покоя –листья уже опали, растение не растет активно, и это оптимальное время для обрезки. Главная цель зимней обрезки - удалить старые, слабые, больные ветки и оставить сильные прутья для плодоношения на следующий год.

Как пишет The Spruce, такой прием помогает контролировать рост, улучшает освещенность куста, снижает вероятность болезней и повышает урожайность, передает 24 Канал.

Когда лучше всего обрезать виноград?

Эксперты Modern Farmer рекомендуют проводить обрезку в позднюю зиму или в начале весны, пока лоза еще находится в состоянии покоя, но до появления почек. Лучше избегать обрезки слишком рано, когда еще возможны сильные морозы, или поздно – когда уже началось движение сока и срезы могут "кровоточить".



Как обрезать виноград на зиму / Фото Unsplash

Как обрезать виноград на зиму?

Основные шаги обрезки:

Определить лозы, давшие плоды – их укорачивают (обычно до 2 – 5 почек). Удалить лишние, переплетенные или слабые побеги, оставляя лишь самые сильные. Проводить срезы над почками под углом, чтобы вода не застаивалась на срезе и не приводила к гниению. После обрезки кусты привязывают к шпалере или поддержке, чтобы ветви не сломались под тяжестью снега или ветра.

Правильная зимняя обрезка – это не просто удаление "лишнего", а стратегическое формирование растения под будущий сезон плодоношения.

Как защитить виноград от вредителей и болезней?