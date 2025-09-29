З настанням зими виноград перебуває у стані спокою – листя вже опало, рослина не росте активно, і це оптимальний час для обрізки. Головна мета зимової обрізки – видалити старі, слабкі, хворі гілки і залишити сильні лозини для плодоношення наступного року.

Як пише The Spruce, такий прийом допомагає контролювати ріст, покращує освітленість куща, знижує ймовірність хвороб і підвищує врожайність, передає 24 Канал.

Коли найкраще обрізати виноград?

Експерти Modern Farmer рекомендують проводити обрізку у пізню зиму або на початку весни, поки лоза ще перебуває в стані спокою, але до появи бруньок. Краще уникати обрізки занадто рано, коли ще можливі сильні морози, або пізно – коли вже почався рух соку і зрізи можуть "кровоточити".



Як обрізати виноград на зиму / Фото Unsplash

Як обрізати виноград на зиму?

Основні кроки обрізки:

Визначити лози, що дали плоди – їх скорочують (зазвичай до 2 – 5 бруньок). Видалити зайві, переплетені або слабкі пагони, залишаючи лише найсильніші. Проводити зрізи над бруньками під кутом, щоб вода не застоювалася на зрізі і не призводила до гниття. Після обрізки кущі прив'язують до шпалери або підтримки, щоб гілки не зламалися під вагою снігу чи вітру.

Правильна зимова обрізка – це не просто видалення "зайвого", а стратегічне формування рослини під майбутній сезон плодоношення.

Як захистити виноград від шкідників та хвороб?