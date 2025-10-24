Как нельзя обрезать розы на зиму: из-за этих ошибок кусты не будут цвести

Розы – это настоящее украшение любого сада. Но их обрезка – это та еще задача для большинства садоводов. И всего несколько ошибок накануне морозов могут привести к фатальным последствиям.

Розы – это любимые цветы многих садоводов, но для того, чтобы они наградили своим цветением весной и летом, нужно сначала позаботиться о них осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes&Gardens.

Но во время обрезки этих кустов нужно соблюдать несколько правил, чтобы не допустить досадных ошибок.

Как нельзя обрезать розы?

Время года

Основная ошибка при обрезке кустов – это выбор неправильного времени года, например, обрезка в начале лета. Это приведет к тому, что вы удалите первые цветочные почки, и это уменьшит общее количество цветения.

Осенью же розы обрезают примерно на треть – так можно удалить и цветочные головки, и укоротить длинные стебли, чтобы их не повредили зимние ветры. Но лучшее время для тщательной обрезки розы приходится не на осень, а на конец зимы или начало весны.

Игнорирование правил обрезки

Розы ничем не отличаются от других кустарников, когда говорится об обрезке. Это значит, что сначала нужно удалять мертвые и больные стебли. Также срезать стебель нужно над почкой, а не под ней.



Розы нужно правильно обрезать / Фото Pexels

Срез должен быть наклонным и выходить наружу, а не внутрь.

Использование тупых и грязных инструментов

Тупые лезвия никогда не будут резать чисто: они зато измельчат древесину и оставят в ней шероховатые и неровные концы. Впоследствии эти места могут стать прекрасным местом для входа в растение вредителей и болезней пишет Martha Stewart.

А вот грязные и липкие лезвия – это самый простой способ распространить болезни роз от одного растения к другому.

Обрезка во влажную и холодную погоду

Конечно, обрезку проводят в холодные месяцы, но никогда нельзя обрезать растения во время, когда почва насыщена дождем, или стоит сильный мороз.

Что еще нужно сделать в саду осенью?