2 октября, 18:03
Обрезка абрикоса осенью: ошибки, которые стоят дереву жизни

Алена Захарова
Основные тезисы
  • Рекомендуется обрезать абрикос в период покоя дерева, чтобы уменьшить риск заболеваний.
  • Эксперты советуют проводить обрезку в августе, или отложить на весну, чтобы избежать проблем с влажностью и морозами.

Обрезка абрикоса – важная часть ухода за деревом, которая влияет на его здоровье и урожайность. Правильное время для обрезки зависит от климатических условий и состояния дерева.

Как пишет Homes & Gardens, важно подобрать идеальное время, чтобы не навредить, передает 24 Канал.

Когда лучше всего обрезать абрикосы?

В общем, обрезку абрикоса рекомендуется проводить в период покоя дерева, когда оно не активно растет. Это позволяет уменьшить риск заболеваний и обеспечить быстрое заживление срезов.

В Украине осень может быть влажным периодом. Обрезка в это время может вызвать развитие грибковых заболеваний из-за повышенной влажности. Поэтому, если вы планируете обрезку осенью, выбирайте сухие и теплые дни, чтобы уменьшить риски.

Что говорят эксперты?

Опытные садоводы Real Simple советуют проводить обрезку абрикоса в августе, чтобы избежать повреждения дерева морозами. Однако, если вы не успели обрезать дерево в августе, лучше отложить обрезку до весны, когда дерево находится в состоянии покоя.


Обрезка абрикоса осенью / Фото Unsplash

Обрезка абрикоса осенью может быть полезной, если придерживаться правильных условий и техники. Однако, учитывая климатические особенности и риски, связанные с влажностью, рекомендуется проводить обрезку в сухие и теплые дни или перенести ее на весну.

Какие деревья можно обрезать осенью?

  • Осенняя обрезка деревьев является важной частью ухода, который впоследствии обеспечивает хороший урожай. Садоводы советуют обрезать сухие, поврежденные или больные ветви, ведь это улучшает проветривание и повышает плодоношение.

  • Оптимальное время для обрезки большинства лиственных деревьев – поздняя зима до ранней весны, когда деревья в состоянии покоя. Среди деревьев, которые обязательно стоит обрезать – яблони, груш и сливы.

