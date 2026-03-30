Эксперс-обработка роз: сделайте это перед Пасхой, чтобы они обильно цвели

Розы считаются королевами сада. В зависимости от сорта они начинают цвести уже с конца весны и радуют нас до начала осени. Чтобы кусты хорошо цвели, садоводы советуют провести экспресс-обработку.

Весной розы необходимо обеспечить питательными веществами, которые нужны им для роста и будущего цветения, пишет Interia Kobieta.

Чем удобрять розы?

Садоводы рекомендуют подкармливать розу удобрением длительного действия. Оно должно быть богатым на калий, чтобы повысить иммунитет, а также азот, чтобы стимулировать рост листьев и побегов. А еще в составе должен быть фосфор, который будет поддерживать цветение. Простыми и действенными в применении считаются домашние удобрения.

Добрива для троянди можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Удобрение на основе дрожжей

Дрожжи недорогие, безопасные и эффективные. Они являются ценным источником витамина В, микроэлементов и аминокислот.

Для смеси нужно растворить 100 граммов дрожжей в 10 литрах теплой воды, добавить 2 столовые ложки сахара, перемешать и оставить на 30 минут. После указанного времени розы уже можно поливать удобрением. На один куст должен идти 1 литр подкормки.



Домашние удобрения для роз, которые легко сделать / Фото Pexels

Удобрение на основе картофеля

Картофельное удобрение прекрасно влияет на рост роз благодаря нужным растению питательным веществам. Крахмал, витамин С, калий, магний, белок и аминокислоты поддерживают иммунитет куста. Удобрение на основе картофеля помогает предотвратить болезни роз, таким как черная пятнистость.

Одну картофелину нужно порезать на маленькие кусочки, положить в блендер, залить 1 литр воды и взбивать несколько минут. Готовую смесь процедите через сито, и уже готовым удобрением полейте кусты.

Эту обработку можно повторять раз в месяц. Остатки мякоти выбрасывать не стоит – ее можно смешать с верхним слоем почвы вокруг куста. Такой эликсир обеспечит обильное цветение розы с июня до октября.

Какие сорта роз можно посадить весной?

Сорта роз "Леонардо да Винчи", "Red Леонардо да Винчи" и "Помпонелла" отмечаются эффектным цветением и устойчивостью к болезням, говорится на ютуб-канале "Современные цветники". Для успешного выращивания роз рекомендуется сажать их на освещенных участках с питательной почвой, добавляя органические удобрения во время посадки.

