5 комнатных растений, которые не любят воду из-под крана: она только навредит

Большинство из нас автоматически берут воду для подливания растений из-под крана. Однако она не очень полезна для растений, так как содержит в себе минералы, которые вредят вазонам.

Водопроводная вода является жесткой, поэтому не стоит ее выбирать для деликатных растений, пишет Martha Stewart. Минералы могут накапливаться в почве и оставлять белые следы на листьях, приведя со временем высыхания их кончиков.

Читайте также Увядшая орхидея снова восстановится: этот уход заставит ее цвести годами

Какие растения нельзя поливать водой из-под крана?

Садоводческий эксперт из Университета Миннесоты Робин Тротт и автор пособий по уходу за растениями Ли Миллер рассказали о растениях, которые часто страдают от повышенного кальция, магния и железа, содержащихся в такой воде.

Паутинное растение

Этот вазон является самым чувствительным к жесткой воде. Именно из-за фтора и соли у растения появляются коричневые кончики листьев.

Лилия мира

От воды плохого качества листья этого растения желтеют, края темнеют, а количество цветов уменьшается. Проблемы чаще всего вызывает фтор в водопроводной воде.

Орхидея

Это растение прихотливое, поэтому следует избегать полива жесткой водой, поскольку она приводит к накоплению минеральных отложений на листьях. Орхидею следует поливать дождевой или дистиллированной водой.



Орхидею надо подливать дистиллированной водой / Фото Pexels

Калатея

Растение страдает от тяжелых металлов, хлора и фтора, которые содержатся в водопроводной воде. Их накопление в почве замедляет рост и приводит к темным краям на листьях.

Молитвенное растение

Это растение нуждается во влажной земле, а соли из жесткой воды накапливаются быстрее. Это вызывает ожоги кончиков, появление пятен и даже потерю цвета растения.

Также стоит быть внимательнее к температуре воды: она всегда должна быть комнатной. Если вода будет слишком горячей или холодной, это приведет к шоку для листьев растений и повреждения корней, пишет Real Simple.

Что еще нужно знать об уходе за растениями?