5 вещей, которые никогда нельзя хранить на балконе: 90% нарушают эти правила

Довольно часто из-за нехватки свободного места в квартире, некоторые вещи автоматически выносятся и хранятся на балконе. Впрочем, балкон – это совсем не то место, где можно держать определенные предметы, и вот почему.

Захламленный балкон не только имеет неэстетичный вид, но и может создать опасность для жилья, пишет Martha Stewart.

Что никогда нельзя держать на балконе?

Электронные приборы

Электронным устройствам не место на балконе. Иногда жалко выбрасывать старую технику, поэтому на именно там могут храниться даже стиральные машины.

"Под влиянием непогоды перегрев деформирует пластиковые корпуса, влага просачивается в швы, а металлические детали корродируют, а это может привести к коротким замыканиям, которые искрят и потенциально могут вызвать пожар", – отметил эксперт Эндрю Поуп.

В таком случае прибор нужно хранить в помещении без прямого доступа солнца.

Легковоспламеняющиеся предметы

Пропановые баллоны или канистры с бензином ни в коем случае нельзя держать на балконе. Даже забытый стоп старых газет в сильную жару может вспыхнуть.

Для собственной безопасности легковоспламеняющиеся предметы нужно хранить в темных контейнерах или специально отведенных местах (кладовых или складах).



Мягкая мебель

Если мягкая мебель постоянно стоять на балконе, то ткань очень быстро выгорит на солнце, влага приведет к появлению плесени, а конструкции со временем ослабнут и разрушатся.

Не стоит выносить на балкон матрасы, диван или мягкие кресла. Они накапливают влагу, привлекают насекомых и очень горючими.

Тяжелые и громоздкие предметы

На балконе может стоять легкий журнальный столик, а не массивное тренажерное оборудование или сверхтяжелые предметы. Постоянная нагрузка создает крошечные трещины в бетоне, в худшем случае – балкон начнет отрывать от каркаса дома.

Устройства с литиевыми батареями

Очень рискованно держать на балконе электросамокаты, гироборды и инструменты с аккумуляторами. Литиевые батареи очень чувствительны к перегреву, ультрафиолету и перепадам температур.

Даже если снаружи устройство нормально выглядит, то внутри могут происходить опасные процессы. Поэтому их нельзя оставлять без присмотра и лучше хранить в безопасном месте.

Помните, что балкон – это не склад, поэтому он нуждается в бережном отношении, как и все остальные комнаты в квартире. На балконе нужно создать комфортную зону отдыха, а не сделать его источником рисков.

Кроме указанных предметов, которые нельзя держать на балконе, садоводы рассказали о некоторых комнатных растениях, которые не подходят для квартиры, пишет женский журнал "Storinka". К ним входит красула, диффенбахия, рододендрон, цикламен и фикус Бенджамина, которые являются токсичными и могут вызвать аллергические реакции или отравления у детей и животных.

