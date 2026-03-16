Как вывести накипь из чайника за 1 час: не нужно никакого уксуса
- Для удаления накипи из чайника используйте пищевую соду, добавив ее в воду, вскипятив смесь и оставив на час.
- Лимон также может быть эффективным средством для очистки от накипи без использования химикатов, благодаря своей мягкой кислотности.
Минеральные отложения со временем накапливаются на чайнике, поэтому не только портят его внешний вид, но и вкус напитков. Чтобы убрать накопления на стенках прибора, стоит прибегнуть к простому лайфхаку.
Это простое кухонное средство может очистить белый налет уже после первого использования, пишет Express.
Чем вывести налет с чайника?
Для устранения проблемы с минеральной накипью важно воспользоваться пищевой содой. Сначала нужно наполнить чайник на две трети водой и добавить щедрую столовую ложку пищевой соды.
Закипятите чайник, а тогда оставьте смесь подействовать примерно на час, пока вода не остынет. После этого слейте воду и тщательно промойте чайник. Тепло воды в сочетании с абразивной текстурой пищевой соды поможет разрыхлить и удалить известковый налет.
Выведение налета улучшает вкус напитка / Фото Pexels
Лимон является эффективным натуральным средством для очистки чайника от накипи благодаря своей мягкой кислотности, пишет Good house keeping. Нужно нарезать лимон тонкими ломтиками и выложить в пустой чайник, а потом наполнить до максимальной отметки и включить.
После того, как вода закипит – ее надо слить. Далее лимон снова надо положить в чайник и повторить кипячение, слив воду снова после второго раза. Этот лайфхак также эффективен и не требует использования химических средств.
Что интересно, Southern Living отмечает, что для тех, кто пользуется мягкой водой, очистки раз в месяц будет достаточно. Если же вода жесткая, то стоит проводить процедуру раз в неделю, чтобы не накапливать налет. Чтобы сохранить чайник чистым, остатки после кипячения лучше выливать и использовать фильтрованную воду по возможности.
Частые вопросы
