Большинство людей заблуждаются: вот насколько часто на самом деле следует мыть пол
- Тщательное мытье пола с передвижением мебели и очисткой пятен следует проводить каждые несколько недель, но легкое мытье нужно выполнять чаще в зависимости от проходимости, типа пола и привычек жильцов.
- Для сохранения блеска пола важно поддерживать чистоту тряпок и швабр, избегая их мытья в ведре с водой, и распылять моющее средство непосредственно на пол.
Мытье полов это одна из тех домашних задач, которая достаточно быстро может придать квартире по-настоящему чистый вид. Но действительно ли вы моете полы дома достаточно часто?
Мытье пола не только убирает пыль и грязь с пола, но и помогает очистить воздух. И именно поэтому важно мыть пол регулярно – но что это на самом деле означает, знают не все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Насколько часто нужно мыть пол?
Тщательное мытье пола – это непростая задача, ведь оно включает и передвижение мебели, и подъем ковров, а иногда и ручное очищение сложных застарелых пятен. И вот такое мытье пола нужно проводить каждые несколько недель. Впрочем, это не значит, что между тем можно вообще не браться за тряпку.
Ведь легкое мытье пола следует проводить значительно чаще. И его частота зависит от нескольких факторов:
- Проходимость. Некоторые комнаты имеют особенно высокую проходимость, а значит, и количество грязи там увеличивается быстрее. К таким комнатам обычно относятся кухня, гостиная и прихожая. Также следует учитывать наличие домашних любимцев и детей, играющих на полу.
- Тип пола. Обратите внимание на покрытие пола: плитка требует более частого мытья, а вот герметичные деревянные полы можно мыть реже, ведь герметик устойчив и к пятнам, и к влаге, пишет Martha Stewart. Также быстрее загрязняются светлые и очень темные полы – на них четко видно все пятна, поэтому и мытье придется проводить чаще.
- Привычки. Так, ваш образ жизни также может повлиять на частоту уборки – например, хождение по дому в обуви означает, что мыть пол придется чаще.
Что делать, чтобы пол оставался блестящим?
Первое, на что нужно обращать внимание – это на тряпку или швабру. Их нужно всегда поддерживать в чистоте, иначе на хороший результат можно и не рассчитывать, вместо этого вы просто разнесете бактерии и микробы по дому.
Также эксперты советуют не чистить швабру в ведре с водой – ведь в конце уборки это приводит к тому, что вы моете пол загрязненной водой. Вместо этого лучше распылять моющее средство непосредственно на пол, а тогда мыть тряпку под краном, когда она загрязнится.
