Большинство людей заблуждаются: вот насколько часто на самом деле следует мыть пол

Мытье полов это одна из тех домашних задач, которая достаточно быстро может придать квартире по-настоящему чистый вид. Но действительно ли вы моете полы дома достаточно часто?

Мытье пола не только убирает пыль и грязь с пола, но и помогает очистить воздух. И именно поэтому важно мыть пол регулярно – но что это на самом деле означает, знают не все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Насколько часто нужно мыть пол?

Тщательное мытье пола – это непростая задача, ведь оно включает и передвижение мебели, и подъем ковров, а иногда и ручное очищение сложных застарелых пятен. И вот такое мытье пола нужно проводить каждые несколько недель. Впрочем, это не значит, что между тем можно вообще не браться за тряпку.

Ведь легкое мытье пола следует проводить значительно чаще. И его частота зависит от нескольких факторов:

Проходимость . Некоторые комнаты имеют особенно высокую проходимость, а значит, и количество грязи там увеличивается быстрее. К таким комнатам обычно относятся кухня, гостиная и прихожая. Также следует учитывать наличие домашних любимцев и детей, играющих на полу.

. Некоторые комнаты имеют особенно высокую проходимость, а значит, и количество грязи там увеличивается быстрее. К таким комнатам обычно относятся кухня, гостиная и прихожая. Также следует учитывать наличие домашних любимцев и детей, играющих на полу. Тип пола . Обратите внимание на покрытие пола: плитка требует более частого мытья, а вот герметичные деревянные полы можно мыть реже, ведь герметик устойчив и к пятнам, и к влаге, пишет Martha Stewart. Также быстрее загрязняются светлые и очень темные полы – на них четко видно все пятна, поэтому и мытье придется проводить чаще.

. Обратите внимание на покрытие пола: плитка требует более частого мытья, а вот герметичные деревянные полы можно мыть реже, ведь герметик устойчив и к пятнам, и к влаге, пишет Martha Stewart. Также быстрее загрязняются светлые и очень темные полы – на них четко видно все пятна, поэтому и мытье придется проводить чаще. Привычки. Так, ваш образ жизни также может повлиять на частоту уборки – например, хождение по дому в обуви означает, что мыть пол придется чаще.

Что делать, чтобы пол оставался блестящим?

Первое, на что нужно обращать внимание – это на тряпку или швабру. Их нужно всегда поддерживать в чистоте, иначе на хороший результат можно и не рассчитывать, вместо этого вы просто разнесете бактерии и микробы по дому.

Также эксперты советуют не чистить швабру в ведре с водой – ведь в конце уборки это приводит к тому, что вы моете пол загрязненной водой. Вместо этого лучше распылять моющее средство непосредственно на пол, а тогда мыть тряпку под краном, когда она загрязнится.

