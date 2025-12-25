Більшість людей помиляються: ось наскільки часто насправді слід мити підлогу

Миття підлоги – це одне з тих хатніх завдань, що досить швидко може надати квартирі по-справжньому чистого вигляду. Але чи справді ви миєте підлоги вдома досить часто?

Миття підлоги не тільки прибирає пил та бруд з підлоги, але й допомагає очистити повітря. І саме тому важливо мити підлогу регулярно – але що це насправді означає, знають не всі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Наскільки часто потрібно мити підлогу?

Ретельне миття підлоги – це непросте завдання, адже воно включає і пересування меблів, і підіймання килимів, а іноді й ручне очищення складних застарілих плям. І ось таке миття підлоги потрібно проводити кожні кілька тижнів. Втім, це не значить, що між тим можна взагалі не братися за ганчірку.

Адже легке миття підлоги слід проводити значно частіше. Та його частота залежить від кількох факторів:

Прохідність . Деякі кімнати мають особливо високу прохідність, а значить, і кількість бруду там збільшується швидше. До таких кімнат зазвичай належать кухня, вітальня та передпокій. Також слід враховувати наявність домашніх улюбленців та дітей, що граються на підлозі.

. Деякі кімнати мають особливо високу прохідність, а значить, і кількість бруду там збільшується швидше. До таких кімнат зазвичай належать кухня, вітальня та передпокій. Також слід враховувати наявність домашніх улюбленців та дітей, що граються на підлозі. Тип підлоги . Зверніть увагу на покриття підлоги: плитка потребує частішого миття, а ось герметичні дерев'яні підлоги можна мити рідше, адже герметик стійкий і до плям, і до вологи, пише Martha Stewart. Також швидше забруднюються світла та дуже темна підлога – на них чітко видно усі плями, тож і миття доведеться проводити частіше.

. Зверніть увагу на покриття підлоги: плитка потребує частішого миття, а ось герметичні дерев'яні підлоги можна мити рідше, адже герметик стійкий і до плям, і до вологи, пише Martha Stewart. Також швидше забруднюються світла та дуже темна підлога – на них чітко видно усі плями, тож і миття доведеться проводити частіше. Звички. Так, ваш спосіб життя також може вплинути на частоту прибирання – наприклад, ходіння по дому у взутті означає, що мити підлогу доведеться частіше.

Що робити, щоб підлога залишалася блискучою?

Перше, на що потрібно звертати увагу – це на ганчірку чи швабру. Їх потрібно завжди підтримувати в чистоті, інакше на гарний результат можна й не розраховувати, натомість ви просто рознесете бактерії та мікроби по дому.

Також експерти радять не чистити швабру у відрі з водою – адже в кінці прибирання це призводить до того, що ви миєте підлогу забрудненою водою. Натомість краще розпорошувати мийний засіб безпосередньо на підлогу, а тоді мити ганчірку під краном, коли вона забрудниться.

