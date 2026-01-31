1 натуральное средство – и полы засияют: вот что добавлять в воду для мытья
- Добавление в воду для мытья пола средства для мытья посуды, спирта, уксуса, эфирных масел или пищевой соды может значительно улучшить качество уборки.
- Каждое из этих средств имеет свои преимущества: средство для мытья посуды безопасен для деликатных поверхностей, спирт уничтожает бактерии, уксус подходит для твердых полов, эфирные масла добавляют аромат, а пищевая сода удаляет сложные пятна.
Многие люди моют полы обычной водой, а потом удивляются, что они не отмываются идеально, а потом снова быстро пачкаются. К счастью, эту проблему легко исправить.
Мытье пола – это обязанность, которую большинство людей не очень любит. Но для того, чтобы ее приходилось выполнять как можно реже, полы должны быть почищены качественно, пишет Real Simple. И достичь этого можно, добавив всего одно средство в воду.
Существует много разных способов мыть пол с добавлением различных ингредиентов в воду. Каждый из приведенных ниже – эффективен и невероятно прост.
Что добавлять в воду для мытья пола?
Средство для мытья посуды
Если вы сомневаетесь в том, что добавлять в воду для мытья пола, обычное средство для мытья посуды станет идеальным вариантом. Оно безопасное, эффективное, удобное и точно найдется под рукой.
Средство для мытья посуды легко проникает в грязь и пыль на полу, но одновременно является достаточно мягким, чтобы не повредить даже деликатное покрытие.
Спирт
Обычный спирт – это еще один удобный и экономный способ почистить полы. Кроме того, что спирт прекрасно растворяет грязь, он также является прекрасным гермицидом, а это значит, что он уничтожает бактерии, вирусы, плесень и грибок.
Также спирт идеален в случае, когда нужно избавиться от сильных неприятных запахов.
Уксус
Уксус – это идеальное средство, когда нужно побороться с бактериями, которых хватает в каждом доме. Лучше всего подходит он для твердых полов – например плитка и ламинат. А вот на паркете и мраморе использовать уксус нельзя нельзя, пишет Martha Stewart.
Эфирные масла
Большинству людей и в голову не приходит капать эфирное масло в воду для мытья пола – впрочем, это может иметь немало различных преимуществ. Прежде всего, запахи эфирных масел отпугивают вредителей. А также это может сделать запах во всем вашем доме просто роскошным.
Пищевая сода
Немного соды в ведро с водой – и ваши полы будут сиять, как никогда раньше. Сода идеальна для случаев, когда нужно избавиться от сложных и застарелых пятен на полу. Впрочем, использовать ее на деревянных полах и вощеных поверхностях не стоит.
