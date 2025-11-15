Полы будут блестеть от чистоты неделю: вот 5 простых трюков

Мытье полов это неприятная задача, которую нужно выполнять снова и снова. Но, к счастью, несколько простых лайфхаков помогут поддерживать чистоту полов в разы дольше.

Несмотря на то, что мытье пола – это действительно бесконечный процесс, поддерживать его в чистоте все же возможно, и это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как поддерживать полы чистыми дольше?

Вытирайте лапы домашних любимцев

Первое правило чистого пола – конечно же, снимать обувь в помещении. Но есть еще одна вещь, о которой забывают чаще – сразу же помыть лапы домашних любимцев после прогулки, чтобы они не заносили пыль и грязь в дом.

Разложите коврики у всех входов

В идеале у каждого входа в дом нужно иметь два коврика – снаружи и внутри, чтобы иметь вдвое больше возможностей защитить пол от грязи.

Сразу решайте проблемы сразу

Гораздо проще отмыть разливы и пятна на полу, когда они только появляются. А вот если вы будете ждать с этим до еженедельной уборки, это может привести к стойким пятнам, с которыми возиться придется в разы дольше.

Прикрывайте места с высокой проходимостью

Коврики в местах, где ходит больше всего людей, будут идеальной возможностью защитить пол от загрязнений. Они уловят грязь до того, как она успеет распространиться, и стирать их проще, чем мыть пол каждый день.

Храните еду в отведенных местах

Часть грязи попадает в дом извне, однако другая часть, и достаточно значка – это остатки пищи, например крошки. Поэтому следует есть только в отведенных для этого зонах и хранить продукты именно там.

