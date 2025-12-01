Голова будет оставаться чистой неделю: вот чем ее мыть

Мытье головы – это привычный процесс, который приходится повторять довольно часто, если хочется, чтобы волосы выглядели пышными и ухоженными. Впрочем, если изменить способ мытья головы, ее можно будет мыть значительно реже.

Идеальная частота мытья головы для всех людей совершенно разная – некоторым достаточно мыть ее раз в 3 – 4 дня, другие же делают это практически ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. К счастью, если изменить всего несколько привычек в этом процессе, волосы будут оставаться чистыми вплоть до недели.

Как правильно мыть голову?

Вам может казаться, что вы знаете, как правильно мыть голову – ведь вы делаете это всю свою жизнь! Впрочем, если голова пачкается чрезвычайно быстро, возможно, пришло время изменить что-то в своем уходе за волосами.

Итак, вот несколько шагов, которые помогут мыть голову значительно эффективнее:

Намочите волосы теплой водой перед мытьем шампунем перед мытьем . Именно теплая вода поможет смыть жир, грязь и накопления других продуктов, например мертвые клетки кожи на волосах. Вода также очень важна, чтобы получить густую пену от шампуня.

. Именно теплая вода поможет смыть жир, грязь и накопления других продуктов, например мертвые клетки кожи на волосах. Вода также очень важна, чтобы получить густую пену от шампуня. Мойте волосы с корней. Масло вырабатывается именно на коже головы, поэтому начинать намыливать его нужно с линии роста волос, а уже потом переходить к основной длине и кончикам.

Масло вырабатывается именно на коже головы, поэтому начинать намыливать его нужно с линии роста волос, а уже потом переходить к основной длине и кончикам. Мойте кожу головы, а не волосы. Энергичное скрабирование прекрасно влияет на кожу вашей головы, но может повредить волосы. Поэтому старайтесь не травмировать пряди, а нежно втирайте шампунь в кожу.

Энергичное скрабирование прекрасно влияет на кожу вашей головы, но может повредить волосы. Поэтому старайтесь не травмировать пряди, а нежно втирайте шампунь в кожу. Промойте шампунь и повторите . Если вы моете голову не каждый день, первое мытье шампунем может быть не очень эффективным. Поэтому помойте голову дважды. Особенно важно это делать, если вы замечаете, что во время первого мытья шампунь не образует густой пены.

. Если вы моете голову не каждый день, первое мытье шампунем может быть не очень эффективным. Поэтому помойте голову дважды. Особенно важно это делать, если вы замечаете, что во время первого мытья шампунь не образует густой пены. Нанесите кондиционер на кончики волос. Кондиционер важно наносить исключительно на кончики волос – после этого вы можете использовать пальцы, как расческу, чтобы распределить его по всей длине волос.

Кондиционер важно наносить исключительно на кончики волос – после этого вы можете использовать пальцы, как расческу, чтобы распределить его по всей длине волос. Смойте кондиционер холодной водой. Конечно, всем нравится мыться в теплой воде, но для последнего ополаскивания лучше снизить температуру. Так вы сохраните питательные вещества и достигнете блестящего и гладкого эффекта на волосах.

Как часто мыть голову?

Многие ошибочно верят, что голову нужно мыть ежедневно, иначе волосы станут очень жирными, пишет CNN. Впрочем, это не так – и нужно дать себе шанс увидеть, что на самом деле кожа головы не такая уж и жирная. Эксперты предупреждают, что слишком частое мытье головы приводит к тому, что волосы высушиваются, становятся тусклыми. Впрочем, если мыть голову слишком редко, это приведет к появлению перхоти и неприятного запаха.

В целом же лучше всего мыть голову раз или дважды в неделю, чтобы избежать ломкости и секущихся кончиков.

А для того, чтобы волосы оставались свежими и чистыми дольше, в шампунь можноа добавить соль экстра помола – она будет действовать как скраб головы и поможет очистить забитые поры жирной кожи.

Какие еще лайфхаки нужно знать?