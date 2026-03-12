Как избавиться от мышей с участка раз и навсегда: новый метод знают единицы

Грызуны весной начинают активизироваться. В это время они ищут пищу и место для обустройства гнезд, поэтому могут появиться во дворе или даже в доме.

На проблему надо вовремя обратить внимание, потому что если животные размножатся, то вывести их будет гораздо сложнее, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Как быстро вывести мышей с участка?

Самым результативным способом избавления от грызунов считается средство "Бактероденцид" – зерно, зараженное специальными бактериями "мышиного тифа".

Возбудитель влияет только на мышей и крыс и не представляет опасности для людей, домашних животных или птиц. Если кот съест ядовитую мышь, то его здоровью ничего не будет угрожать.

Зерна препарата закладывают в норы в перчатках. Прятать их надо глубоко, потому что солнечный свет губительно действует на бактерии. Метод заключается в эффекте цепной реакции. Инфицированная мышь будет еще некоторое время будет активной, но начнет передавать болезнь другим грызунам.

Этот мощный цепной эффект позволяет существенно уменьшить общую популяцию вредителей, даже если физически обработана препаратом была лишь небольшая часть найденных нор,

– отметил автор видеоролика.

Благодаря этому методу за несколько дней на участке могут погибнуть все особи, которые могли бы навредить урожаю. Однако после дождей зерна теряют свои возможности, поэтому вместо них можно использовать восковые брикеты. Они сохраняют свое действие даже во время влажности. Мыши охотно поедают эту приманку и погибают через 3 – 5 дней.

Проверить подействовала ли приманка очень просто: через 2 недели надо засыпать норы землей и немного притоптать. Если через несколько дней они останутся целыми, то это будет означать, что колония мышей уничтожена.

Новый способ выведения мышей: смотрите видео

Для отпугивания мышей в саду и доме можно использовать запахи корицы, уксуса, чайных пакетиков, мяты, гвоздики и острого перца, пишет Express. Животные имеют очень острое обоняние, поэтому ненавидят резких запахов.

