О шелухе можно забыть: новый метод окрашивания яиц фольгой на Пасху: новый метод окрашивания яиц фольгой на Пасху

Приближается Пасха, поэтому все уже начинают активно искать интересные способы окрашивания пасхальных яиц. Для тех, кто хочет попробовать необычный метод – предлагаем присмотреться к новому тренду окрашивания – с фольгой.

Чтобы интересно раскрасить пасхальные яйца даже не понадобятся специальные навыки, пишет City Magazine. Теперь о стандартных наклейках или однотонных пастах можно забыть. В этом году можно подойди к раскрашиванию пасхальных яиц креативнее.

Как сделать необычные пасхальные яйца из фольги?

Обычная фольга способна создать эффект, который напоминает абстрактную живопись. И что самое интересное, для этого вам не придется долго сидеть над пасхальным яйцом с кисточкой и красками.

Для создания красивых пасхальных яиц нужны круто сваренные яйца. Специалисты советуют брать белые, потому что цвета на таких яйцах выглядят ярче и контрастнее. Также нужна алюминиевая фольга, пищевой краситель и уксус. Работать с яйцами надо обязательно в перчатках, чтобы не оставить на руках цветные следы.

Процесс приготовления мраморных пасхальных яиц

Сначала отрежьте кусочек фольги настолько, чтобы в нем можно было легко завернуть яйцо. Далее немного сомните его, а тогда разверните – сделанные неровности создадут необходимый эффект мрамора на скорлупе.

На подготовленную фольгу нанесите несколько капель красителя. Можно смешивать разные цвета – таким образом узор получится еще интереснее. Тогда добавьте немного уксуса, чтобы фольга лучше закрепилась. После этого положите яйцо в центр и плотно заверните в фольгу.

Также можно использовать плотные нити. Каждую нужно бросить в краску, а потом разложить на спонжики для макияжа и разложить их так, чтобы получился красивый узор на яйце. Для лучшего эффекта можно еще ушной палочкой раскрасить спонжик разными цветами, а потом уже завернуть яйцо в фольгу.

Яйца нужно оставить на 15 минут, чтобы взялась краска. А уже после того, как вы развернете яйцо – то удивитесь результату. Каждое пасхальное яйцо получится уникальным. Чтобы добавить блеска, можно немного протереть яйца бумажным полотенцем, нанеся на него каплю масла.

Этот способ уже набирает популярность. Он быстрый, простой и эффектно выглядит. А еще его преимущество в том, что после окрашивания яиц ничего не надо мыть и убирать – достаточно лишь выбросить фольгу.

Как еще можно покрасить пасхальные яйца?

Для окрашивания яиц в синий цвет используется синекачанная капуста, которая является натуральным красителем, говорится в тиктоке Анастасии Симашко. Яйца нужно варить в капустном отваре с уксусом и солью, а затем оставить на ночь в холодильнике для насыщенного цвета.

