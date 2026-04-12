Только не выбрасывайте: что можно делать с пасхальными куличами и яйцами, которые не съели

Несъеденные продукты из пасхальной корзины нельзя выбрасывать ни в коем случае. Освященная еда является благословенной, поэтому остатки яичной скорлупы закапывают в саду, а крошки от кулича дают птицам.

Но если осталось большое количество продуктов, то их можно использовать с пользой, пишет Interia Kobieta.

Однако сначала нужно понять, или продукт все еще безопасен и годится к употреблению. Праздничные блюда долго лежат на столе и много раз вынимаются из холодильника, поэтому надо быть осторожными с яйцами, домашними колбасами, паштетами, салатными майонезами или молочными продуктами.

Что делать с несъеденными блюдами?

Если же продукты свежие и вкусные, то их можно добавить к другим блюдам. Яйца можно нарезать в салаты или добавить в намазку к сэндвичам или тортильи.

Колбасу добавляют к жареной яичнице, домашней пиццы или пасты. Из хлеба делают крутоны или панировочные сухари. Хрен можно добавлять в соусы и намазок к бутербродам.



Яйца и пасху можно использовать к другим блюдам / Фото Pexels

С какими продуктами следует быть особенно осторожными?

Яйца

Если яйца долго хранились при комнатной температуре, несколько раз перемещались или оставались на тарелке очищенными и нарезанными, то их срок годности значительно сокращается. Длительное пребывание яиц на столе приводит к тому, что они быстро портятся.

Мясо

Мясная нарезка и колбасы – это продукты, которые быстро теряют свою свежесть, особенно после нарезки. Если они долго лежали на тарелке, то могли высохнуть или начать портиться. Важно обращать внимание не только на срок годности, но и на их внешний вид и запах.

Самый простой способ избежать выбрасывания продуктов – подготовить меньшую корзину. Пасхальные продукты хоть и имеют символическое значение, но это не означает, что нужно класть большое количество пищи. Достаточно поставить такую порцию, которую можно быстро съесть.

К слову, языковеды рекомендуют использовать "Пасха" как правильное украинское название праздника, происходящее от словосочетания "великий день".

Об этом рассказала языковед Мария Словолюб в тиктоке. "Паска" относится к праздничному хлебу, а "Пасха" может использоваться в церковном контексте, но не является официальным названием праздника.

