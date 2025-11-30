Как сохранить тепло в квартире, не увеличивая расходы на свет: 3 самых действенных способа
- Проверьте окна и двери на наличие щелей и используйте уплотнительные ленты для сохранения тепла.
- Установите плотные шторы или ковры для пассивной теплоизоляции и уменьшения теплопотерь.
Зимой да еще и во время отключения света каждый градус в квартире имеет значение – холод быстро ощущается, а обогревать помещение трудно. Тепло можно сохранить простыми способами – их достаточно, чтобы вы могли выбрать наиболее комфортный.
Достаточно внимательно взглянуть на окна, двери и пол – именно они чаще всего выпускают тепло наружу, пишет 24 Канал со ссылкой на Independent. Несколько небольших изменений способны заметно поднять комфорт в доме.
Как сделать так, что в квартире всегда было тепло?
Начните с простого – проверьте окна и двери на наличие щелей, через которые выходит тепло. Именно из-за них большинство квартир "мерзнет". Старые рамы часто уже не герметичны, поэтому холодный воздух легко проникает внутрь, а теплое – выходит наружу.
Самый простой выход – самоклеящиеся уплотнительные ленты из резины или пенопласта. Для дверей прекрасно работают щеточные уплотнители – планки с мягкой щеткой на нижнем краю.
Плотные шторы, роллетные системы или ставни обеспечивают пассивную теплоизоляцию и уменьшают потери тепла ночью. Тяжелые гардинные ткани, специально разработаны для сохранения тепла, станут дополнительным барьером для холода.
Холод от пола быстро охлаждает комнату. Ковер создает тепловой барьер между покрытием и помещением, уменьшает теплопотери и делает атмосферу теплее.
В комнатах с каменными, плиточными или деревянными полами разница ощущается почти сразу.
Чем еще можно помочь?
Попробуйте интенсивное кратковременное проветривание – так называемую "шоковую вентиляцию", отмечает City magazine. Откройте все окна настежь на 5 – 10 минут.
За это время воздух быстро обновится, но стены и мебель не успеют остыть. Благодаря этому комната сохраняет тепло значительно дольше. Делайте такое проветривание несколько раз в день, особенно утром и вечером.
Подсказки, которые пригодятся
Частые вопросы
Какие элементы квартиры чаще всего выпускают тепло наружу?
Чаще всего тепло наружу выпускают окна, двери и пол - именно эти элементы могут значительно снижать комфорт в помещении.
Какие практические решения можно применить для уменьшения потерь тепла в квартире?
Для уменьшения потерь тепла можно использовать самоклеющиеся уплотнительные ленты для окон и дверей, плотные шторы или роллетные системы для пассивной теплоизоляции, а также ковры для создания теплового барьера на полу.
Как можно эффективно проветривать комнату в холодную погоду?
Рекомендуется применять интенсивное кратковременное проветривание - открыть все окна настежь на 5-10 минут, чтобы быстро обновить воздух, но при этом не охладить стены и мебель.
