Кухонные полотенца надо заменить: в тренде новая альтернатива
- Микрофибровые салфетки становятся популярной альтернативой кухонным бумажным полотенцам благодаря их многоразовости и экологичности.
- Они эффективно справляются с влажными и жирными загрязнениями, их можно стирать и использовать в разных зонах дома.
В большинстве домов кухонная бумага уже стала привычной. Ею вытирают жидкость, убирают жир, очищают поверхности и просушивают продукты. Однако в последнее время хозяйки начали использовать более практичную альтернативу.
Речь идет о многоразовых салфетках из микрофибры, пишет Okdiario. Их преимущество заключается в длительном использовании.
Что выбрать вместо кухонных полотенец?
Микрофибровые салфетки можно стирать и снова применять, что позволяет экономить деньги и уменьшать количество отходов. Кроме того, они гораздо лучше справляются с влажными и жирными загрязнениями и служат значительно дольше.
В мире ежегодно расходуются миллионы рулонов бумажных полотенец, а их производство требует ресурсов – древесины, воды и энергии, а это приводит к образованию отходов. Именно поэтому большинство людей пересматривают свои привычки и выбирают более экологичные варианты.
Серветки з мікрофібри можна придбати на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Салфетки из микрофибры производятся из синтетических волокон, поэтому обеспечивают высокую прочность и способность впитывать влагу. Теперь популярность на такие салфетки – не просто тренд, а осознанный выбор устойчивого образа жизни.
Еще одна их сильная сторона – универсальность. Если бумажные полотенца используются на кухне, то салфетки из микрофибры подходят для других комнат.
Салфетки из микрофибры достаточно универсальны / Фото Pexels
Ими удобно протирать стекла или зеркала без разводов, удалять пыль с мебели и очищать технику. А еще они эффективны как в сухом, так и влажном виде, поэтому это расширяет сферу их применения.
Микрофибра специально создана для эффективной очистки. Их тонкие волокна работают как микроспопичные захваты, которые удерживают частицы грязи и не дают им распространяться на поверхности.
Большинство таких салфеток легко стирать в стиральной машине на средней температуре, чтобы вывести жир, грязь и бактерии. Однако не стоит использовать смягчители, потому что они способны снизить эффективность материала.
Для удобства и гигиены лучше использовать различные салфетки для различных зон в доме. Это можно организовать благодаря цветам, которые помогут распознать, что для чего предназначено.
Именно эти преимущества доказывают, что микрофибровые салфетки – это гораздо более удобная и эффективная альтернатива бумажным полотенцам.
Как стирать микрофибру?
Салфетки из микрофибры нельзя стирать вместе с хлопковыми или шерстяными вещами – ворс из них оседает на синтетических волокнах и снижает их эффективность, пишет Gtechniq. В стиральной машине микрофибру стирают отдельно от другой одежды. Оптимальная температура – около 40 градусов.
Режим выбирают деликатный или стандартный без чрезмерного отжима. Сушить салфетки лучше естественным способом или в сушильной машине при низкой температуре. Высокий нагрев может деформировать волокна.
Частые вопросы
Какие преимущества имеют салфетки из микрофибры по сравнению с бумажными полотенцами?
Салфетки из микрофибры можно стирать и использовать многократно, что помогает экономить деньги и уменьшать количество отходов. Они лучше справляются с влажными и жирными загрязнениями, служат дольше и являются более экологичным выбором.
Как правильно стирать салфетки из микрофибры, чтобы сохранить их эффективность?
Салфетки из микрофибры следует стирать отдельно от других вещей при температуре около 40 градусов. Лучше выбрать деликатный режим без чрезмерного отжима и сушить естественным способом или в сушильной машине при низкой температуре, чтобы избежать деформации волокон.
Почему салфетки из микрофибры приобрели популярность как экологичный выбор?
Популярность салфеток из микрофибры обусловлена их долговечностью, способностью эффективно очищать различные поверхности и уменьшением отходов - это делает их осознанным выбором устойчивого образа жизни.