Эти дни в мае могут уничтожить весь урожай: когда нельзя ничего сажать

Огородники, желающие получить успешный урожай, учитывают в майском календаре не только погоду, но и Луны. Именно от них зависит рост растений, развитие корневой системы и возможность уродить щедрые плоды.

Лунный календарь на май помогает четко определять дни посева., пересадки или подкормки, пишет Space Weather Live. Кроме того, календарь дает понять, в какие дни к грядкам не стоит браться.

Каждая фаза оказывает свое влияние на растения. Если Луна растет– то и посадки пойдут вверх, а вот Полная Луна или Новолуние оказывают негативное влияние на любые работы на огороде или в саду.

По лунному календарю на май 2026 фазы Луны будут проходить в следующей последовательности:

Фазы Луны в мае

Полная Луна: 1, 2 и 31 мая;

1, 2 и 31 мая; Нисходящая Луна : 3– 16 мая;

: 3– 16 мая; Молодой человек : 17 мая;

: 17 мая; Растущая Луна : 18– 30 мая.



В мае можно сажать много разных растений.

Когда можно и нельзя работать в огороде в мае 2026 года?

1 мая– в Полнолуние энергия нестабильна, поэтому нельзя сажать никакие растения.

2 мая– в этот день тоже следует воздержаться от посадок и пересадок.

3– 5 мая– начало Областной Луны. Дни подходят для посадки картофеля., моркови, свеклы, лука и чеснока. Также можно сажать цветы– бархатцы, петунии, астры, циния и космея.

6– 7 мая– эти дни благоприятны для высадки капусты, сельдерея и редис.

8– 11 мая– период подходит для посадки корнеплодов и бобовых., фасоли). Садоводы могут сажать настурцию и календулу.

12– 13 мая– не лучшее время для активных работ на огороде. Нужно заняться пропалкой и подготовкой грядок.

Придбати насіння рослин можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

14– 15 мая– дни благоприятны для посадки картофеля, моркови, свеклы, а также подкормка растений.

16 мая– последний день нисходящей Луны. Все посадки лучше отложить.

17 мая– Луна в этот день находится в Новолунии, поэтому растения становятся очень уязвимыми– нельзя ничего сажать или пересаживать.

18– 24 мая– начало Растущей Луны. Дни идеальны для посадки огурцов, кабачков, тыквы, кукурузы, зеленые. Также можно сажать помидоры., перец и баклажаны. Также цветоводы могут сажать луковые растения.– георгины и гладиолусы.

25– 27 мая– один из самых лучших периодов. В эти дни можно сажать все: овощи, зелень, бахчевые культуры. Также советуют высаживать цветы.

28– 29 мая– дни не совсем благоприятны для посадок. Лучше ограничиться только уходом или пропалкой.

30 мая– день подходит для большинства работ, особенно для посадки теплолюбивых культур.

31 мая– в Полнолуние нужно воздержаться от любых посадок.

Обратите внимание, что севооборот сохраняет плодородие почвы, уменьшает болезни и улучшает рост растений, пишет Interia Kobieta. Именно поэтому каждый год нужно чередовать культуры на грядках. Это нужно делать для того, чтобы избежать истощения почвы и размножения патогенов.

Какие советы следует знать садоводам?

Древесная зола является натуральным удобрением., богатым кальцием, калий, фосфор и магний, и используется для раскисления почвы и питания растений.

Скошенная трава может быть также использована в качестве удобрения, поскольку содержит азот, фосфор, калий и другие питательные вещества. Траву можно рассыпать на почве для подкормки растений или использовать как мульчу для удержания влаги и предотвращения роста сорняков.