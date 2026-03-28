Не пропустите эти даты: полный список посевов на поле в апреле 2026 года
Планирование посевов по лунному календарю – проверенный годами подход, который помогает получить сильные растения и щедрый урожай. Фазы Луны влияют на развитие растений, поэтому стоит знать, когда сажать их в открытый грунт.
Традиционно в период роста активнее растут все растения, однако в это время лучше развивается наземная часть, а во время спада – корневая система, пишет Space Weather Live.
Именно поэтому правильный выбор для посева или высадки может улучшить рост и устойчивость культур. Ориентируясь на лунный календарь, огородники узнают лучшие дни для различных работ в поле – от посева зерновых до высадки овощей и ухода за ними.
Учет благоприятных и неблагоприятных периодов позволяет не только повысить урожайность, но и уменьшить риски, связанные со стрессом для растений.
Фазы Луны в апреле 2026 года
- Полнолуние – 2 апреля;
- Нисходящая Луна – 3 – 16 апреля;
- Новолуние – 17 апреля;
- Растущая Луна – 18 – 30 апреля.
|1 апреля
|Полнолуние
|15 день
|2 апреля
|Полнолуние
|16 день
|3 апреля
|Нисходящая Луна
|17 день
|4 апреля
|Нисходящая Луна
|18 день
|5 апреля
|Нисходящая Луна
|19 день
|6 апреля
|Нисходящая Луна
|20 день
|7 апреля
|Нисходящая Луна
|21 день
|8 апреля
|Нисходящая Луна
|22 день
|9 апреля
|Нисходящая Луна
|23 день
|10 апреля
|Последняя четверть
|24 день
|11 апреля
|Нисходящая Луна
|25 день
|12 апреля
|Нисходящая Луна
|26 день
|13 апреля
|Нисходящая Луна
|27 день
|14 апреля
|Нисходящая Луна
|28 день
|15 апреля
|Нисходящая Луна
|29 день
|16 апреля
|Нисходящая Луна
|30 день
|17 апреля
|Новолуние
|1 день
|18 апреля
|Растущая Луна
|2 день
|19 апреля
|Растущая Луна
|3 день
|20 апреля
|Растущая Луна
|4 день
|21 апреля
|Растущая Луна
|5 день
|22 апреля
|Растущая Луна
|6 день
|23 апреля
|Растущая Луна
|7 день
|24 апреля
|Растущая Луна
|8 день
|25 апреля
|Растущая Луна
|9 день
|26 апреля
|Растущая Луна
|10 день
|27 апреля
|Растущая Луна
|11 день
|28 апреля
|Растущая Луна
|12 день
|29 апреля
|Растущая Луна
|13 день
|30 апреля
|Растущая Луна
|14 день
Что и когда сеять в апреле на поле?
Апрель – удачное время для посева ранних яровых культур. В это время фермеры уделяют внимание зерновым, техническим и кормовым культурам.
1 – 2 апреля (Полнолуние) – посевы в этот день не рекомендованы. Лучше в эти дни только внести удобрения в поле.
3 – 16 апреля (убывающая Луна) – благоприятный период для культур раннего высева. В эти дни можно сеять яровой ячмень, овес, яровую пшеницу, горох и многолетние травы (люцерна, клевер).
17 апреля (Новолуние) – нежелательно в этот день ничего сеять.
18 – 30 апреля (Растущая Луна) – период для культур с активным ростом надземной части. К ним входит кукуруза, подсолнечник, соя, просо.
Что можно сажать на огороде?
Садовод Бенедик Ванхимс рекомендует в апреле высевать морковь, кабачки, огурцы и сельдерей для получения урожая летом, пишет Express. Кроме овощей, стоит посадить бархатцы, циннии и алиссумы, которые могут расти вместе с огородными культурами.
Что еще стоит знать садоводам?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.