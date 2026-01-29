Эти 4 дня сулят опасность: подробный лунный календарь на февраль 2026 года

1 февраля Растущая Луна 13 день 2 февраля Полнолуние 14 день 3 февраля Убывающая Луна 15 день 4 февраля Убывающая Луна 16 день 5 февраля Убывающая Луна 17 день 6 февраля Убывающая Луна 18 день 7 февраля Убывающая Луна 19 день 8 февраля Убывающая Луна 20 день 9 февраля Убывающая Луна 21 день 10 февраля Последняя четверть 22 день 11 февраля Убывающая Луна 23 день 12 февраля Убывающая Луна 24 день 13 февраля Убывающая Луна 25 день 14 февраля Убывающая Луна 26 день 15 февраля Убывающая Луна 27 день 16 февраля Убывающая Луна 28 день 17 февраля Новолуние 0 день 18 февраля Растущая Луна 1 день 19 февраля Растущая Луна 2 день 20 февраля Растущая Луна 3 день 21 февраля Растущая Луна 4 день 22 февраля Растущая Луна 5 день 23 февраля Растущая Луна 6 день 24 февраля Первая четверть 7 день 25 февраля Первая четверть 8 день 26 февраля Растущая четверть 9 день 27 февраля Растущая Луна 10 день 28 февраля Растущая Луна 11 день

Как Луна влияет на человека?

Луна имеет 4 фазы, и каждая из них имеет свое влияние на человека. Издавна люди наблюдали за спутником Земли и замечали, что в течение месяца влияние ночного светила меняется, пишет Almanac.

Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, длится всего 29,5 дней.

Вот что означают разные фазы Луны:

Новолуние – идеальное время для планирования встреч, начала новых дел, хобби и тому подобное.

– идеальное время для планирования встреч, начала новых дел, хобби и тому подобное. Первая четверть . Эти дни следует уделить продуктивности, работе, выполнению задуманного. Под влиянием Луны в первой четверти люди обычно чувствуют прилив сил, уверенность в себе.

. Эти дни следует уделить продуктивности, работе, выполнению задуманного. Под влиянием Луны в первой четверти люди обычно чувствуют прилив сил, уверенность в себе. Полнолуние – в эти дни следует поберечься и не совершать импульсивных поступков. Часто в Полнолуние люди становятся опрометчивыми, и поэтому их подстерегают неудачи.

– в эти дни следует поберечься и не совершать импульсивных поступков. Часто в Полнолуние люди становятся опрометчивыми, и поэтому их подстерегают неудачи. Последняя четверть – это время для рефлексии и обдумывания. Лучше не планировать никаких активных действий на эти дни.

В феврале будет несколько благоприятных дней – а именно 2, 3, 9, 21, 25, 28 февраля. А вот особенно осторожными стоит быть 8, 10 и 17 0 18 февраля – эти дни являются достаточно неблагоприятными.

Какие еще лайфхаки стоит знать?