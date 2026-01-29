Укр Рус
Лайфхаки Советы подруги Эти 4 дня сулят опасность: подробный лунный календарь на февраль 2026 года
29 января, 16:31
31

Эти 4 дня сулят опасность: подробный лунный календарь на февраль 2026 года

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Лунный календарь помогает определить благоприятные и неблагоприятные дни для февраля.
  • Движение Луны может подсказать о неудачах и оптимальные дни для важных встреч.

Лунный календарь – это незаменимый инструмент для удачного февраля. Именно движение спутника Земли может подсказать удачные и неблагоприятные дни.

Положение Луны на небе, оказывается, может немало подсказать людям, умеющим интерпретировать его фахи. Она может легко предупредить о неудачах и подсказать, на какие дни лучше запланировать важные встречи, пишет SpaceWeatherLive.

Интересно 5 растений, которые приносят успех и достаток: можно сажать уже весной

 Лунный календарь на февраль

1 февраля Растущая Луна 13 день
2 февраля Полнолуние 14 день
3 февраля Убывающая Луна 15 день
4 февраля Убывающая Луна 16 день
5 февраля Убывающая Луна 17 день
6 февраля Убывающая Луна 18 день
7 февраля Убывающая Луна 19 день
8 февраля Убывающая Луна 20 день
9 февраля Убывающая Луна 21 день
10 февраля Последняя четверть 22 день
11 февраля Убывающая Луна 23 день
12 февраля Убывающая Луна 24 день
13 февраля Убывающая Луна 25 день
14 февраля Убывающая Луна 26 день
15 февраля Убывающая Луна 27 день
16 февраля Убывающая Луна 28 день
17 февраля Новолуние 0 день
18 февраля Растущая Луна 1 день
19 февраля Растущая Луна 2 день
20 февраля Растущая Луна 3 день
21 февраля Растущая Луна 4 день
22 февраля Растущая Луна 5 день
23 февраля Растущая Луна 6 день
24 февраля Первая четверть 7 день
25 февраля Первая четверть 8 день
26 февраля Растущая четверть 9 день
27 февраля Растущая Луна 10 день
28 февраля Растущая Луна 11 день

Как Луна влияет на человека?

Луна имеет 4 фазы, и каждая из них имеет свое влияние на человека. Издавна люди наблюдали за спутником Земли и замечали, что в течение месяца влияние ночного светила меняется, пишет Almanac.

Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, длится всего 29,5 дней.

Вот что означают разные фазы Луны:

  • Новолуние – идеальное время для планирования встреч, начала новых дел, хобби и тому подобное.
  • Первая четверть. Эти дни следует уделить продуктивности, работе, выполнению задуманного. Под влиянием Луны в первой четверти люди обычно чувствуют прилив сил, уверенность в себе.
  • Полнолуние – в эти дни следует поберечься и не совершать импульсивных поступков. Часто в Полнолуние люди становятся опрометчивыми, и поэтому их подстерегают неудачи.
  • Последняя четверть – это время для рефлексии и обдумывания. Лучше не планировать никаких активных действий на эти дни.

В феврале будет несколько благоприятных дней – а именно 2, 3, 9, 21, 25, 28 февраля. А вот особенно осторожными стоит быть 8, 10 и 17 0 18 февраля – эти дни являются достаточно неблагоприятными.

Какие еще лайфхаки стоит знать?

Частые вопросы

Как Луна влияет на человека?

Луна имеет четыре фазы, каждая из которых влияет на человека по-разному. В новолуние идеально планировать новые дела, во время первой четверти стоит сосредотачиваться на продуктивности, полнолуние может привести к опрометчивым действиям, а последняя четверть является временем для рефлексии.

Какие дни в феврале считаются благоприятными или неблагоприятными?

Благоприятными днями в феврале являются 2, 3, 9, 21, 25 и 28 числа. Неблагоприятными днями считаются 8, 10, 17 и 18 февраля.

Почему важно учитывать фазы Луны при планировании важных событий?

Фазы Луны могут влиять на настроение и поведение людей. Например, в новолуние люди чувствуют приток новых идей, во время первой четверти - энергию для реализации планов, а в полнолуние могут страдать от опрометчивых решений.