Каждый месяц фазы меняются и сказываются на нашем самочувствии, настроении и даже результативности дел. Чтобы начать октябрь удачно, рекомендуем ориентироваться на благоприятные дни и избегать периодов, которые могут стать неудачными.

Благодаря лунному календарю на октябрь удастся выбрать лучшее время для выполнения дел, пишет 24 Канал.

Читайте также Секреты бабушек: в какие дни лучше не квасить капусту, чтобы она не были скользкой

Какие дни в октябре являются опасными?

По словам астрологов, космические процессы и движение планет влияют на людей. Именно поэтому нужно знать, какие же дни являются положительными для нас, а какие – проблемными.

Растущая Луна : 1 – 5 и 22 – 31 октября;

Полнолуние : 6 октября;

Луна убывающая : 7 – 19 октября;

Новолуние: 20 октября.

Когда Луна находится в Полнолунии, то браться за важные дела не стоит. В этот день может ощущаться напряжение, эмоциональная нестабильность или усталость. Лучше 6 октября отдыхать и не заниматься чем-то важным.



В Полнолуние нельзя браться за дела / Фото Pexels

Новолуние также не является хорошим днем, потому что в это время люди часто испытывают упадок физических и духовных сил. Лучше 20 октября посвятить день восстановлению.

Растущая Луна является самым продуктивным. В период с 1 – 5 и с 22 – 31 октября можно начинать новые дела, совершать дорогие покупки или планировать поездки.

У Убывающую Луну с 7 по 19 октября нужно завершать задачи и подводить итоги сделанного. Астрологи советуют выполнять мелкие дела, наводить порядок, но не совершать никаких начинаний.

К слову, больше узнать о влиянии Луны на судьбу человека можно в нашем общем календаре на октябрь.