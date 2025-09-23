Опасные дни октября: в какие числа месяц забирает силу и энергию для решения дел
- Растущая Луна 1-5 и 22-31 октября благоприятна для новых начинаний и важных дел.
- Полнолуние 6 октября и Новолуние 20 октября опасны для важных дел из-за возможной эмоциональной нестабильности и упадка сил.
Каждый месяц фазы меняются и сказываются на нашем самочувствии, настроении и даже результативности дел. Чтобы начать октябрь удачно, рекомендуем ориентироваться на благоприятные дни и избегать периодов, которые могут стать неудачными.
Благодаря лунному календарю на октябрь удастся выбрать лучшее время для выполнения дел, пишет 24 Канал.
Какие дни в октябре являются опасными?
По словам астрологов, космические процессы и движение планет влияют на людей. Именно поэтому нужно знать, какие же дни являются положительными для нас, а какие – проблемными.
Растущая Луна: 1 – 5 и 22 – 31 октября;
Полнолуние: 6 октября;
Луна убывающая: 7 – 19 октября;
Новолуние: 20 октября.
Когда Луна находится в Полнолунии, то браться за важные дела не стоит. В этот день может ощущаться напряжение, эмоциональная нестабильность или усталость. Лучше 6 октября отдыхать и не заниматься чем-то важным.
В Полнолуние нельзя браться за дела / Фото Pexels
Новолуние также не является хорошим днем, потому что в это время люди часто испытывают упадок физических и духовных сил. Лучше 20 октября посвятить день восстановлению.
Растущая Луна является самым продуктивным. В период с 1 – 5 и с 22 – 31 октября можно начинать новые дела, совершать дорогие покупки или планировать поездки.
У Убывающую Луну с 7 по 19 октября нужно завершать задачи и подводить итоги сделанного. Астрологи советуют выполнять мелкие дела, наводить порядок, но не совершать никаких начинаний.
К слову, больше узнать о влиянии Луны на судьбу человека можно в нашем общем календаре на октябрь.