Укр Рус
Лайфхаки Поради подруги Небезпечні дні жовтня: у які числа місяць забирає силу та енергію для вирішення справ
23 вересня, 19:08
2

Небезпечні дні жовтня: у які числа місяць забирає силу та енергію для вирішення справ

Юлія Турелик
Основні тези
  • Зростаючий Місяць 1-5 та 22-31 жовтня сприятливий для нових починань і важливих справ.
  • Повня 6 жовтня і Молодик 20 жовтня є небезпечними для важливих справ через можливу емоційну нестабільність і занепад сил.

Кожного місяця фази змінюються й позначаються на нашому самопочутті, настрої та навіть результативності справ. Щоб почати жовтень вдало, рекомендуємо орієнтуватися на сприятливі дні й уникати періодів, які можуть стати невдалими.

Завдяки місячному календарю на жовтень вдасться обрати найкращий час для виконання справ, пише 24 Канал.

Читайте також Секрети бабусь: в які дні краще не квасити капусту, аби вона не були слизькою

Які дні у жовтні є небезпечними?

За словами астрологів, космічні процеси та рух планет впливають на людей. Саме тому потрібно знати, які ж дні є позитивними для нас, а які – проблемними.

  • Зростаючий Місяць: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;

  • Повня: 6 жовтня;

  • Спадний Місяць: 7 – 19 жовтня;

  • Молодик: 20 жовтня.

Коли Місяць перебуває у Повні, то братися за важливі справи не варто. У цей день може відчуватися напруження, емоційна нестабільність чи втома. Краще 6 жовтня відпочивати та не займатися чимось важливим.


У Повню не можна братися за справи / Фото Pexels

Молодик також не є хорошим днем, бо в цей час люди часто відчувають занепад фізичних й духовних сил. Краще 20 жовтня присвятити день відновленню.

Зростаючий Місяць є найпродуктивнішим. У період з 1 – 5 та з 22 – 31 жовтня можна починати нові справи, здійснювати дорогі покупки чи планувати поїздки.

У Спадний Місяць з 7 по 19 жовтня потрібно завершувати завдання й підбивати підсумки зробленого. Астрологи радять виконувати дрібні справи, наводити порядок, але не здійснювати ніяких починань.

До слова, більше дізнатися про вплив Місяця на долю людини можна у нашому загальному календарі на жовтень.