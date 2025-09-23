Небезпечні дні жовтня: у які числа місяць забирає силу та енергію для вирішення справ
- Зростаючий Місяць 1-5 та 22-31 жовтня сприятливий для нових починань і важливих справ.
- Повня 6 жовтня і Молодик 20 жовтня є небезпечними для важливих справ через можливу емоційну нестабільність і занепад сил.
Кожного місяця фази змінюються й позначаються на нашому самопочутті, настрої та навіть результативності справ. Щоб почати жовтень вдало, рекомендуємо орієнтуватися на сприятливі дні й уникати періодів, які можуть стати невдалими.
Завдяки місячному календарю на жовтень вдасться обрати найкращий час для виконання справ, пише 24 Канал.
Які дні у жовтні є небезпечними?
За словами астрологів, космічні процеси та рух планет впливають на людей. Саме тому потрібно знати, які ж дні є позитивними для нас, а які – проблемними.
Зростаючий Місяць: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;
Повня: 6 жовтня;
Спадний Місяць: 7 – 19 жовтня;
Молодик: 20 жовтня.
Коли Місяць перебуває у Повні, то братися за важливі справи не варто. У цей день може відчуватися напруження, емоційна нестабільність чи втома. Краще 6 жовтня відпочивати та не займатися чимось важливим.
У Повню не можна братися за справи / Фото Pexels
Молодик також не є хорошим днем, бо в цей час люди часто відчувають занепад фізичних й духовних сил. Краще 20 жовтня присвятити день відновленню.
Зростаючий Місяць є найпродуктивнішим. У період з 1 – 5 та з 22 – 31 жовтня можна починати нові справи, здійснювати дорогі покупки чи планувати поїздки.
У Спадний Місяць з 7 по 19 жовтня потрібно завершувати завдання й підбивати підсумки зробленого. Астрологи радять виконувати дрібні справи, наводити порядок, але не здійснювати ніяких починань.
