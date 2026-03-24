Этот день апреля будет самым эмоционально нестабильным: если проигнорируете его, то не избежите конфликтов
Астрологи считают, что фазы Луны способны влиять на эмоциональное состояние, энергию и решения. Именно поэтому многие перед тем, как запланировать важные дела, встречи или отдых, ориентируются на лунный календарь.
В апреле 2026 года Луна будет проходить через несколько ключевых фаз, каждая из которых несет особое влияние на человека, пишет Space Weather Live. Поэтому делимся с вами календарем благоприятных и неудачных дней.
Фазы Луны в апреле 2026 года
Полнолуние – 2 апреля;
Луна убывающая – 3 – 16 апреля;
Новолуние – 17 апреля;
Растущая Луна – 18 – 30 апреля.
|1 апреля
|Полнолуние
|15 день
|2 апреля
|Полнолуние
|16 день
|3 апреля
|Нисходящая Луна
|17 день
|4 апреля
|Нисходящая Луна
|18 день
|5 апреля
|Нисходящая Луна
|19 день
|6 апреля
|Нисходящая Луна
|20 день
|7 апреля
|Нисходящая Луна
|21 день
|8 апреля
|Нисходящая Луна
|22 день
|9 апреля
|Нисходящая Луна
|23 день
|10 апреля
|Последняя четверть
|24 день
|11 апреля
|Нисходящая Луна
|25 день
|12 апреля
|Нисходящая Луна
|26 день
|13 апреля
|Нисходящая Луна
|27 день
|14 апреля
|Нисходящая Луна
|28 день
|15 апреля
|Нисходящая Луна
|29 день
|16 апреля
|Нисходящая Луна
|30 день
|17 апреля
|Новолуние
|1 день
|18 апреля
|Растущая Луна
|2 день
|19 апреля
|Растущая Луна
|3 день
|20 апреля
|Растущая Луна
|4 день
|21 апреля
|Растущая Луна
|5 день
|22 апреля
|Растущая Луна
|6 день
|23 апреля
|Растущая Луна
|7 день
|24 апреля
|Растущая Луна
|8 день
|25 апреля
|Растущая Луна
|9 день
|26 апреля
|Растущая Луна
|10 день
|27 апреля
|Растущая Луна
|11 день
|28 апреля
|Растущая Луна
|12 день
|29 апреля
|Растущая Луна
|13 день
|30 апреля
|Растущая Луна
|14 день
Как фазы Луны влияют на людей?
1 апреля – это период почти Полнолуния. Энергия в этот день будет на пике, поэтому день подходит для завершения важных дел и подведения итогов.
2 апреля – Полнолуние. Этот день является одним из самых эмоционально нестабильных периодов. В Полнолуние возможны перепады настроения, импульсивные решения и конфликты. Астрологи советуют избегать серьезных разговоров и не перегружать себя делами.
3 – 16 апреля – убывающая Луна. В этот период стоит завершать начатые дела, а также позаботиться о физическом и эмоциональном состоянии. Время подходит для того, чтобы избавиться от лишнего, закрыть старые вопросы или навести порядок.
10 апреля – последняя четверть. В этот день стоит проанализировать свою жизнь и переосмыслить те вещи, которые больше всего беспокоят. Начинать что-то новое не стоит. Лучше сосредоточиться на выводах и планировании.
17 апреля – Новолуние. Начало нового лунного цикла благоприятно для планирования и постановки целей.
18 – 30 апреля – Растущая Луна. Эта пора считается самой активной для развития и действий. Удачное время для новых начинаний, встреч, проектов и любых инициатив.
Какие дни являются напряженными?
С 1 по 3 апреля может наблюдаться определенный эмоциональный всплеск из-за полнолуния — самым напряженным и беспокойным днем считается 2 апреля. Астрологи отмечают возможный спад энергии, сомнение и апатию с 9 по 11 апреля. Период Новолуния с 16 по 18 апреля тоже может иметь какую-то определенную внутреннюю нестабильность. А с 23 по 25 апреля у многих происходят эмоциональные колебания из-за Растущей Луны