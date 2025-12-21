Не только кофейная гуща: какие 3 продукта из вашей кухни помогут растениям цвести ярче

Уход за комнатными растениями не всегда требует дорогих магазинных удобрений. Иногда все необходимое для активного роста и яркого цветения уже есть на вашей кухне. Однако есть простые и экологичные альтернативы, которые могут значительно улучшить состояние зеленых любимцев.

Больше об этом рассказали эксперты издания Backyard Garden Lover, передает 24 Канал.

Смотрите также Секретный способ, о котором не знает никто: как размножать герань

Какие продукты помогут вашим растениям цвести ярче?

Банановая кожура банана

Кожура из банана – один из самых популярных натуральных стимуляторов роста. Она содержит калий, который укрепляет стебли и способствует обильному цветению, а также фосфор, кальций и магний, необходимые для здоровой корневой системы. Кожуру можно закопать в верхний слой почвы, высушить и измельчить в порошок или приготовить так называемый "банановый чай" для полива.

Кстати, найти почву или удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, корзины для растений, инвентарь и кучу всего для сада. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.

Рисовая вода

Не менее полезной является рисовая вода, что остается после промывки или варки риса. Она содержит крахмал и микроэлементы – азот, калий и фосфор, которые стимулируют рост и поддерживают полезную микрофлору почвы. Такую воду рекомендуют использовать раз в неделю вместо обычного полива, обязательно без соли и после охлаждения.

Кофейная гуща

Кофейная гуща, о пользе которой знают многие цветоводы, остается эффективным источником азота для роста листьев. Во время разложения она также отдает калий и магний и слегка подкисляет почву, что особенно полезно для папоротников, фиалок и калатеек. Ее можно смешивать с верхним слоем земли или использовать в виде жидкого настоя.



Какие продукты помогут вашим растениям цвести ярче / Фото Unsplash

Почему природные удобрения лучше магазинных?

Как пишет Farm stand app, на это есть несколько причин:

Богатый и сбалансированный состав. Натуральные удобрения, например банановая кожура, кофейная гуща или компост, содержат одновременно азот, калий, фосфор, кальций, магний и другие микроэлементы. Магазинные удобрения часто ориентированы на один или несколько конкретных элементов, что может привести к дисбалансу питательных веществ. Медленная и длительная отдача питательных веществ. Органические удобрения постепенно разлагаются, питая растение в течение нескольких недель или месяцев. Это снижает риск "перекармливания" и химического ожога корней, который иногда случается при использовании концентрированных магазинных подкормок. Улучшение структуры почвы. Органические материалы повышают воздухопроницаемость, водоудерживающую способность и микробиологическую активность почвы.

Какие комнатные растения сможет вырастить даже новичок?