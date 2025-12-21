Не лише кавова гуща: які 3 продукти з вашої кухні допоможуть рослинам цвісти яскравіше

Догляд за кімнатними рослинами не завжди вимагає дорогих магазинних добрив. Іноді все необхідне для активного росту та яскравого цвітіння вже є на вашій кухні. Однак є прості й екологічні альтернативи, які можуть значно покращити стан зелених улюбленців.

Більше про це розповіли експерти видання Backyard Garden Lover, передає 24 Канал.

Які продукти допоможуть вашим рослинам цвісти яскравіше?

Бананова шкірка

Шкірка з банана – один із найпопулярніших натуральних стимуляторів росту. Вона містить калій, який зміцнює стебла та сприяє рясному цвітінню, а також фосфор, кальцій і магній, необхідні для здорової кореневої системи. Шкірку можна закопати у верхній шар ґрунту, висушити й подрібнити в порошок або приготувати так званий "банановий чай" для поливу.

Рисова вода

Не менш корисною є рисова вода, що залишається після промивання або варіння рису. Вона містить крохмаль і мікроелементи – азот, калій і фосфор, які стимулюють ріст і підтримують корисну мікрофлору ґрунту. Таку воду рекомендують використовувати раз на тиждень замість звичайного поливу, обов’язково без солі та після охолодження.

Кавова гуща

Кавова гуща, про користь якої знають багато квітникарів, залишається ефективним джерелом азоту для росту листя. Під час розкладання вона також віддає калій і магній та злегка підкислює ґрунт, що особливо корисно для папоротей, фіалок і калатей. Її можна змішувати з верхнім шаром землі або використовувати у вигляді рідкого настою.



Які продукти допоможуть вашим рослинам цвісти яскравіше / Фото Unsplash

Чому природні добрива кращі за магазинні?

Як пише Farm stand app, на це є кілька причин:

Багатий і збалансований склад. Натуральні добрива, як-от бананова шкірка, кавова гуща чи компост, містять одночасно азот, калій, фосфор, кальцій, магній та інші мікроелементи. Магазинні добрива часто орієнтовані на один або кілька конкретних елементів, що може призвести до дисбалансу поживних речовин. Повільне та тривале віддавання поживних речовин. Органічні добрива поступово розкладаються, живлячи рослину протягом кількох тижнів або місяців. Це знижує ризик "перегодовування" та хімічного опіку коренів, який іноді трапляється при використанні концентрованих магазинних підживлень. Покращення структури ґрунту. Органічні матеріали підвищують повітропроникність, водоутримуючу здатність та мікробіологічну активність ґрунту.

