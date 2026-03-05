Пятна исчезнут с ковра за считанные секунды: помогает малоизвестное средство

Косметолог Кэти Роуз Картер рассказала о необычном способе выведения пятен на коврах. По ее словам, поможет недорогое средство, которым пользуются все женщины.

Хозяйки привыкли для уборки использовать профессиональные средства, однако вывести пятно сможет раствор для ухода за кожей, который очистит ткань уже через несколько секунд, пишет Express.

Читайте также Микрофибра после мытья авто станет "дубовой": как стирать, чтобы служила годами

Каким средством вывести пятна с ковра?

Пятно на ковре – довольно неприятная бытовая проблема. Некоторые пятна настолько глубоко впитываются в ткань, что их сложно вывести, если они уже успели высохнуть. Самыми проблемными считаются следы от вина, кофе или красной помады, поскольку имеют сильную пигментацию и оставляют темные пятна.

Для выведения пятен есть специальные средства, однако они дорогие. Вместо них косметолог советует обратить внимание на средство, которое есть дома у многих. Речь идет о обычной мицеллярной воде, которая способна эффективно справиться с темными пятнами на коврах.

Кэти Роуз Картер опубликовала видеоролик в тиктоке, который мгновенно стал вирусным. Она показала несколько небольших, но заметных темных пятен на светло-бежевом ковре. Чтобы их удалить, она нанесла немного мицеллярной воды на темные следы и начала осторожно втирать средство ватным диском.

Далее она лишь немного смочила ватный диск водой и еще раз промокнула пятно. В завершение Кэти вытерла все полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Лайфхак доказал, что такой метод действительно работает.

Мицеллярная вода выводит пятна: смотрите видео

Пользователи под видеороликом добавили, что мицеллярная краска помогает вывести с кожи остатки краски для волос и средства искусственного загара. Метод по удалению пятна работает не только на ковре, но и на диване или даже одежде.

Впрочем, в комментариях добавили, что все же стоит браться за выведение пятна, когда оно свежее, потому что для старых следов этот метод не всегда помогает.

Міцелярну воду, засоби для вмивання та очищення можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Чем еще можно почистить пятно?

Блогер София Сизова в своем тиктоке рассказала также действенные средства против пятен на ковре. По ее словам, нужно сделать средство из соли и соды в пропорции 1:2. Хорошо перемешайте и посыпьте порошком ковер. Далее оставьте на 20 минут и пропылесосьте.

Избавиться от пятен можно благодаря перекиси водорода 3%, который нужно смешать с двумя частями воды. Раствор надо нанести на пятно, а сверху посыпать содой. Блогер добавила, что его надо оставить на пятне 10 минут, а потом затереть тряпкой.

Действенное средство против пятен и запахов: смотрите видео

Какие есть еще методы против выведения различных пятен?