Только не выбрасывайте: зачем дачники собирают картонные коробки из-под яиц

Не спешите выбрасывать картонные лотки из-под яиц, поскольку они могут стать настоящей находкой в саду. Большинство людей их просто выбрасывают, когда заканчиваются яйца, однако они могут пригодиться в саду.

Эксперт по садоводству Бенджамин Вангимс говорит, что такие коробки легко превратить в практический инструмент для ухода за растениями, пишет Express.

Как использовать коробки из-под яиц?

В таких коробках удобно хранить семена. Достаточно лишь рассыпать их по ячейкам и подписать. Также они подходят для хранения недозрелых помидоров. Плоды можно разложить по секциям и поставить в прохладное темное место.

Лотки подойдут как альтернатива пластиковым контейнерам для рассады. Перед использованием стоит сделать небольшие отверстия, чтобы могла выходить лишняя влага. В таких импровизированных горшочках можно высаживать даже лук. Если убрать дно ячейки, то после прорастания лук можно легко разделить и высадить в открытый грунт.



Картонные коробки не стоит выбрасывать в начале весны / Фото Pexels

Картонную коробку можно использовать для прорастания моркови. Для этого лоток надо замочить в воде, чтобы отделить дно секций. Таким образом корни будут иметь пространство для роста. Тогда эту конструкцию высаживают прямо в землю – картон постепенно разложится и будет выполнять роль мульчи.

Некоторые садоводы используют коробку для проращивания картофеля перед посадкой. Маленькие ячейки подходят для семенного картофеля, который можно держать на свету – подоконнике или теплице до момента высадки.

Кроме того, перевернутый лоток на грядке создает прохладное место, куда любят заползать слизни. Благодаря такому способу их легче собрать. Также картонные коробки подходят для компоста. Достаточно их измельчить и добавить в компостную кучу – бумажный материал быстро разложится и принесет пользу почве.

Лотки из-под яиц можно всегда использованы как экологические контейнеры для рассады, говорится в тиктоке @gardening.with.ish. Картонные коробки хорошо разлагаются в почве, позволяя высаживать рассаду без травмирования корневой системы.

Для посадки емкости надо заполнить легким и рыхлым грунтом и увлажнить пульверизатором. Сажать в лоток можно цветы, петрушку, базилик, помидоры или перец. В каждом отделении для дренажа нужно сделать отверстия шилом. Для одной яичной ячейки будет достаточно двух семян.