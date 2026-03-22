Лише не викидайте: навіщо дачники збирають картонні коробки з-під яєць

Не поспішайте викидати картонні лотки з-під яєць, оскільки вони можуть стати справжньою знахідкою в саду. Більшість людей їх просто викидають, коли закінчуються яйця, проте вони можуть пригодитися в саду.

Експерт із садівництва Бенджамін Вангімс каже, що такі коробки легко перетворити на практичний інструмент для догляду за рослинами, пише Express.

Як використовувати коробки з-під яєць?

У таких коробках зручно зберігати насіння. Достатньо лише розсипати його по комірках та підписати. Також вони підходять для зберігання недозрілих помідорів. Плоди можна розкласти по секціях і поставити у прохолодне темне місце.

Лотки підійдуть як альтернатива пластиковим контейнерам для розсади. Перед використанням варто зробити невеликі отвори, щоб могла виходити зайва волога. У таких імпровізованих горщиках можна висаджувати навіть цибулю. Якщо прибрати дно комірки, то після проростання цибулю можна легко розділити й висадити у відкритий ґрунт.



Картонні коробки не варто викидати на початку весни

Картонну коробку можна використати для проростання моркви. Для цього лоток треба замочити у воді, щоб відділити дно секцій. Таким чином коріння матиме простір для росту. Тоді цю конструкцію висаджують прямо в землю – картон поступово розкладеться і виконуватиме роль мульчі.

Садові ножиці, секатори, ножиці та інші необхідні інструменти дачники можуть легко придбати на Prom. Якщо важливо перевірити садові інструменти перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Деякі садівники використовують коробку для пророщування картоплі перед посадкою. Маленькі комірки підходять для насіннєвої картоплі, яку можна тримати на світлі – підвіконні чи теплиці до моменту висаджування.

Окрім того, перевернутий лоток на грядці створює прохолодне місце, куди люблять заповзати слимаки. Завдяки такому способу їх легше зібрати. Також картонні коробки підходять для компосту. Достатньо їх подрібнити і додати до компостної купи – паперовий матеріал швидко розкладеться й принесе користь ґрунту.

Лотки з-під яєць можна завжди використані як екологічні контейнери для розсади, йдеться в тіктоці @gardening.with.ish. Картонні коробки добре розкладаються в ґрунті, дозволяючи висаджувати розсаду без травмування кореневої системи.

Для посадки ємності треба заповнити легким та пухким ґрунтом й зволожити пульверизатором. Садити в лоток можна квіти, петрушку, базилік, помідори чи перець. У кожному відділенні для дренажу потрібно зробити отвори шилом. Для однієї яєчної комірки буде достатньо двох насінинок.