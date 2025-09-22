Картофель начинают собирать в начале осени, опираясь на сорт и погодные условия. Кроме того, определить время выкапывания можно по нескольким признакам.

Время выкапывания картофеля влияет не только на полученное количество урожая, но и на способность к длительному хранению, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зеленую усадьбу".

Какой последний срок выкапывания картофеля?

Ранние сорта огородники могли выкапывать еще с середины августа, а вот поздние сорта собирают в конце сентября – в начале октября. Время сбора картофеля может колебаться. Традиционно картофель сажают весной, поэтому к сбору он готов уже через 3 – 4 месяца. Все зависит от сорта и условий.

Определить оптимальный период для выкапывания картофеля можно по нескольким признакам. Если листья картофеля желтые и начинают увядать, то это является признаком того, что растение теряет свою энергию на формирование клубней.



Картофель стоит выкопать до конца сентября / Фото Unsplash

В таком случае можно выкопать несколько растений, чтобы проверить сформированы ли уже большие клубни. Если так – картофель можно смело выкапывать.

Признаком для выкапывания является плотность кожуры. Если она уже не сдирается легко и не шелушится, а достаточно прочная, тогда овощи уже готовы к выкопке.

А еще часто вокруг кустов появляются трещины в почве трещины в почве. Они являются признаком того, что клубни максимально увеличились в объеме и уже раздвигают почву вокруг себя.

Итак, после этих признаков картофель можно выкапывать. Агрономы советуют выкопать картофель до конца августа. Если не будет заморозков, то можно еще и в начале октября. В случае, если прогнозируют заморозки, то картофель надо быстро выкапывать, иначе клубни подмерзнут и испортятся. Не стоит допускать выкапывания после затяжных дождей, потому что картофель начнет гнить в почве.

Копать картофель нужно в сухую погоду, потому что если земля будет влажная, то овощи могут заплесневеть. Перед хранением клубни надо очистить от земли и несколько дней просушить на свежем воздухе.

Где хранить картофель?

Картофель имеет склонность к прорастанию, поэтому к его хранению стоит очень тщательно подойти. Ресурс Express советует держать клубни в сарае, который является темным, прохладным и хорошо проветриваемым. Хранить картофель надо в бумажных сетках или мешках. Таким образом удастся минимизировать вероятность гниения и прорастания.

А еще следует помнить, что картофель нельзя хранить с луком, потому что из-за того, что овощи выделяют газ этилен, она начнет быстрее портиться.

