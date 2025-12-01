Если луковицы до сих пор лежат в шкафу: можно ли высаживать тюльпаны в декабре

Если вы мечтаете о весеннем саду, наполненном тюльпанами, важно знать не только то, как их выращивать, но и когда именно сажать луковицы. Бывает, что пакет с луковицами так и остается в шкафу до декабря – и тогда возникает сомнение, не поздно ли уже сажать цветы?

Тюльпаны ассоциируются с весной, но заботы о них часто начинаются значительно раньше, информирует 24 Канал со ссылкой на Ideal Home. На самом деле все зависит от почвы и температуры, а не от календаря.

Интересно Так сад приходят в упадок за один сезон: как безопасно обрезать деревья зимой

Когда сажать тюльпаны?

В общем луковицы тюльпанов лучше всего сажать осенью – с сентября по ноябрь, когда почва еще достаточно теплая, чтобы они успели укорениться до зимы. Если же наступил декабрь и луковицы еще лежат – еще ничего не потеряно! Лучше посадить их сейчас, чем оставить в сарае.

Невероятные цветы / Фото unsplash

Почва должна быть достаточно холодной, но не промерзшей, чтобы луковицы укоренились и прошли нужный зимний период покоя. Если земля поддается обработке, тюльпаны можно сажать без колебаний. Возможно, они зацветут чуть позже, но все равно подарят цветной акцент весной.

Кстати, найти тюльпаны или корзины для луковиц по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для сада.

Самое главное – тюльпаны нужно высаживать как можно скорее после покупки. Если слишком долго медлить, луковицы могут испортиться еще до того, как попадут в горшок или на клумбу.

Нужно ли сажать тюльпаны глубоко?

Сажайте луковицы на глубину 15 – 20 сантиметров, на расстоянии 10 – 20 сантиметров друг от друга, пишет Almanac. Если вы сажаете в контейнеры, важно обеспечить достаточный дренаж.

Если же погода станет слишком холодной, то тюльпаны надо защитить. Это можно сделать с помощью обычного картона или пузырьковой пленки.

Советы для садоводов