Когда после Пасхи сажать огород: это надо знать всем

Садоводы и огородники в апреле уже активно берутся за работу на участках. Часто ориентируются на погоду или лунный календарь, однако стоит также обращать внимание на Пасхальные праздники, чтобы понять, когда можно уже что-то сажать на огороде.

По церковным традициям, неделя после Пасхи еще не совсем подходит для активных работ на грядках, пишет 24 Канал.

Даже наши предки еще не брались за физическую работу, празднуя Пасху, а тогда готовились к проводному воскресенью, которое отмечают через неделю после Воскресения.

Когда сажать огород после Пасхи?

Однако сейчас многие садоводы начинают посевы уже через 3 – 4 дня после праздников.

В середине апреля температура почвы уже стабильно повышается, поэтому можно смело высаживать редиску, которая быстро прорастает. Дачники даже советуют высевать ее каждые 10 дней, чтобы иметь овощи на протяжении всей весны.

Также апрель подходит для посадки моркови, которая растет в рыхлой и хорошо увлажненной почве. На солнечных участках высаживают горошек, который легкий в выращивании, потому что не требует сложного ухода.

Когда температура уже стабильная, то дачники высаживают свеклу или даже картофель. И хотя большинство огородников берутся за посадку в начале мая, ранние сорта можно высаживать в грунт уже в середине апреля. Если почва будет хорошо дренированной, то картофель вырастет крепким и большим.

Для того, чтобы урожай картофеля был большим, растения надо уберечь от колорадских жуков. Как пишет Agroforum, посадка кориандра рядом с картофелем помогает отпугивать колорадских жуков благодаря сильному аромату. А еще преимущество кориандра в том, что он привлекает полезных насекомых, которые питаются вредителями.



Садоводы также ориентируются на природу, чтобы определить идеальное время посева. К примеру, когда появляются подснежники, то это знак, что можно сеять помидоры и огурцы. А когда на осинах заметны сережки, то уже можно сеять петрушку, морковь и пастернак.

Также после Пасхи можно смело сажать шпинат, салат, капусту кале и различную зелень. Кроме того, уже в конце апреля можно высаживать капусту и кабачки.

