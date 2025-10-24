На какую сковородку надо лить масло – теплое или холодное: узнайте правильный ответ

Продолжительность службы сковороды зависит не только от того, как тщательно вы за ней ухаживаете, но и от масла, которое вы наливаете на холодную или разогретую поверхность.

Большинство людей не делают никакой проблемы с моментом наливания масла на сковородку, пишет 24 Канал со ссылкой на Delish.

На какую сковородку нужно лить масло?

Если наливать масло на сковороду в неправильное время, то поверхность может быстро потрескаться, потерять антипригарные свойства, а пища будет постоянно прилипать. Далее расскажем, когда же нужно наливать масло – до или после нагрева.

Антипригарная сковородка

Для этих сковородок масло нужно лить исключительно на холодную поверхность, а

уже после этого включать плитку. Благодаря этому подходу удастся сохранить антипригарные свойства, а еще предотвратить выделение токсичных веществ, которые выделяются тогда, когда пустая поверхность начинает нагреваться.

Эмалированный чугун

Масло для этого типа посуды также нужно наливать заранее еще до нагрева. Если же масла не будет на поверхности, то эмаль будет нагреваться неравномерно. Из-за этого могут появиться даже микротрещины, а верхний слой разрушится.



Масло нужно наливать перед жаркой / Фото Pexels

Чугунная сковородка

Если на сковородке нет эмали, то ее можно разогревать без масла. Сплав прогреется равномерно, а тогда можно наливать масло для жарки.

Нержавеющая сталь

На сковородке из нержавеющей стали нужно провести определенные трюки с помощью капли воды. Если капелька будет испаряться воздух, то это будет признаком того, что посуда достигла оптимальной температуры для добавления масла на поверхность. Если же капля шипит – то это свидетельствует о том, что сковородка перегрелась и ей нужно немного остыть.

Иногда бывает такое, что чугунные сковородки, которые давно не использовались покрываются ржавчиной, пишет Express. В таком случае чугунную сковородку можно очистить от ржавчины, посыпав ее солью и потерев половинкой картофелины, или используя пищевую соду как абразив. Для предотвращения ржавчины чугунную сковородку следует регулярно смазывать растительным маслом и запекать в духовке.

