Быстро и легко: Клопотенко рассказал, как сохранить продукты во время отключения света
- Евгений Клопотенко рекомендует хранить курятину в соляном растворе, чтобы продлить ее срок годности.
- Овощи можно хранить в миксе горячей воды, уксуса и соли, что позволит им оставаться свежими до 3-4 недель.
Известный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как следует хранить продукты во время длительных отключений света. Советы довольно простые и не требуют сложных усилий.
Из-за длительного отсутствия света продукты даже в холодильнике могут испортиться. Чтобы продлить их срок годности повар Евгений Клопотенко поделился в своем инстаграме несколькими лайфхаками, которые помогут сохранить мясо и овощи.
Как правильно хранить продукты?
Повар рассказал, что филе курятины можно спокойно хранить 2 – 3 дня в соляном растворе. Нужно в миске с водой развести всего 30 граммов соли и погрузить в раствор курятину.
Соль – это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу плотнее и вкуснее, а во-вторых, такое легкое засолки продлевает наше время. Если у нас есть свет только 4 часа днем, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет. Просто будет засолена несколько дней, а потом, когда дадут свет, приготовите,
– сказал Клопотенко.
А вот овощи стоит хранить в миксе горячей воды, уксуса и соли. По словам повара, залитые таким раствором перец и огурцы останутся вкусными в течение 3 – 4 недель. На вкус такие овощи будут как свежие, но сохранены благодаря специальному раствору.
Овощи можно законсервировать / Фото Pexels
Также повар добавил, что лучше всего овощи хранятся в консервации, поэтому маринованные и квашеные огурцы, помидоры или перцы, стоит есть зимой.
К слову, на случай блэкаута советуем запастись крупами, макаронами, консервами, которые легко хранятся и готовятся без электричества. Полезные запасы включают сухие продукты, семена, орехи, сухофрукты, воду, соки, чай и кофе для поддержания сил.
Как разогреть еду, когда нет света?
Для разогрева пищи без света можно использовать сито на кастрюле с водой на газовой плите, накрыв его крышкой для более быстрого эффекта, говорится в тиктоке блогера Марины. Есть еще один вариант, лайфхаком которого является крышка от банки. Чтобы разогреть еду, нужно поставить тарелку с едой на крышку в сковородке с водой на газовой плите, накрыв ее крышкой для равномерного прогревания.
Какие еще советы стоит знать?
Замороженные продукты, такие как горох, фрукты, шпинат, кукуруза и морепродукты, сохраняют свежесть, вкус и питательные свойства.
Арахисовая паста после открытия хранится не более 3 месяцев, после чего может содержать вредные бактерии.
