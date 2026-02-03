Быстро и легко: Клопотенко рассказал, как сохранить продукты во время отключения света

Известный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как следует хранить продукты во время длительных отключений света. Советы довольно простые и не требуют сложных усилий.

Из-за длительного отсутствия света продукты даже в холодильнике могут испортиться. Чтобы продлить их срок годности повар Евгений Клопотенко поделился в своем инстаграме несколькими лайфхаками, которые помогут сохранить мясо и овощи.

Как правильно хранить продукты?

Повар рассказал, что филе курятины можно спокойно хранить 2 – 3 дня в соляном растворе. Нужно в миске с водой развести всего 30 граммов соли и погрузить в раствор курятину.

Соль – это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу плотнее и вкуснее, а во-вторых, такое легкое засолки продлевает наше время. Если у нас есть свет только 4 часа днем, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет. Просто будет засолена несколько дней, а потом, когда дадут свет, приготовите,

– сказал Клопотенко.

А вот овощи стоит хранить в миксе горячей воды, уксуса и соли. По словам повара, залитые таким раствором перец и огурцы останутся вкусными в течение 3 – 4 недель. На вкус такие овощи будут как свежие, но сохранены благодаря специальному раствору.



Овощи можно законсервировать / Фото Pexels

Также повар добавил, что лучше всего овощи хранятся в консервации, поэтому маринованные и квашеные огурцы, помидоры или перцы, стоит есть зимой.

К слову, на случай блэкаута советуем запастись крупами, макаронами, консервами, которые легко хранятся и готовятся без электричества. Полезные запасы включают сухие продукты, семена, орехи, сухофрукты, воду, соки, чай и кофе для поддержания сил.

Как разогреть еду, когда нет света?

Для разогрева пищи без света можно использовать сито на кастрюле с водой на газовой плите, накрыв его крышкой для более быстрого эффекта, говорится в тиктоке блогера Марины. Есть еще один вариант, лайфхаком которого является крышка от банки. Чтобы разогреть еду, нужно поставить тарелку с едой на крышку в сковородке с водой на газовой плите, накрыв ее крышкой для равномерного прогревания.

Какие еще советы стоит знать?