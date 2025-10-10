Даже для тех, кто никогда не имел собственного огорода, выращивание овощей на подоконнике может стать интересным хобби, пишет 24 Канал со ссылкой на Taste of Home.
Что можно выращивать на подоконнике?
Зеленый лук
Приобретите на базаре зеленый лук, а белую частичку с корнями оставьте. Ее нужно поместить в емкость с водой и оставить на несколько недель. После этого лук нужно пересадить во влажную почвенную смесь. При сборе урожая нужно срезать только до линии корня, чтобы лук отрастал снова.
Редис
Даже в осеннюю пору можно охотно потреблять салат с редисом. Нужно только посадить овощ в горшок и разместить в том месте, куда попадает больше всего света за день.
Редис можно посеять на подоконнике / Фото Pexels
Микрозелень
Очень просто выращивать микрозелень в домашних условиях. Нужно только их поливать и периодически открывать коробку, чтобы растение могло подышать. Купить семена с емкостью для выращивания можно в специализированных магазинах.
Шпинат
Эту зелень можно легко вырастить в комнатных условиях. Шпинат растет хорошо в осенне-зимнее время, когда быстро садится солнце, поэтому не требует постоянного света. Посадить растение нужно в широкий и глубокий контейнер с большим количеством дренажа. Уже через несколько недель можно ожидать первый урожай.
Горох
Полезный горох можно потреблять зимой в собственной квартире. Он растет благодаря большому количеству света, но дополнительно можно воспользоваться специальной лампой.
Также осенью можно посадить горчицу, свеклу, морковь и брокколи, пишет Martha Stewart. Чтобы получить как можно быстрее урожай – посадите овощи в теплице. Таким образом они быстрее созреют.
Зачем рассыпать черный перец на огороде?
Черный перец используется как природный пестицид для отпугивания гусениц и тли на огороде. Он содержит антибактериальные и противогрибковые свойства.
Перец не загрязняет грунтовые воды, не вредит животным и остается эффективным в течение 24 часов, что делает его полезным для теплиц и помещений с плохой вентиляцией.