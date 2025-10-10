Даже для тех, кто никогда не имел собственного огорода, выращивание овощей на подоконнике может стать интересным хобби, пишет 24 Канал со ссылкой на Taste of Home.

Читайте также Не медлите: фрукты и овощи, которые можно посадить в октябре

Что можно выращивать на подоконнике?

Зеленый лук

Приобретите на базаре зеленый лук, а белую частичку с корнями оставьте. Ее нужно поместить в емкость с водой и оставить на несколько недель. После этого лук нужно пересадить во влажную почвенную смесь. При сборе урожая нужно срезать только до линии корня, чтобы лук отрастал снова.

Редис

Даже в осеннюю пору можно охотно потреблять салат с редисом. Нужно только посадить овощ в горшок и разместить в том месте, куда попадает больше всего света за день.



Редис можно посеять на подоконнике / Фото Pexels

Микрозелень

Очень просто выращивать микрозелень в домашних условиях. Нужно только их поливать и периодически открывать коробку, чтобы растение могло подышать. Купить семена с емкостью для выращивания можно в специализированных магазинах.

Шпинат

Эту зелень можно легко вырастить в комнатных условиях. Шпинат растет хорошо в осенне-зимнее время, когда быстро садится солнце, поэтому не требует постоянного света. Посадить растение нужно в широкий и глубокий контейнер с большим количеством дренажа. Уже через несколько недель можно ожидать первый урожай.

Горох

Полезный горох можно потреблять зимой в собственной квартире. Он растет благодаря большому количеству света, но дополнительно можно воспользоваться специальной лампой.

Также осенью можно посадить горчицу, свеклу, морковь и брокколи, пишет Martha Stewart. Чтобы получить как можно быстрее урожай – посадите овощи в теплице. Таким образом они быстрее созреют.

Зачем рассыпать черный перец на огороде?