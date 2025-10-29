Не испортите любимую посуду: что нельзя мыть в посудомойке

Посудомоечная машина является незаменимым помощником для всех членов семьи. Но часто по незнанию в девайс кладут посуду, которую нельзя в нем мыть. Некоторую кухонную утварь нужно мыть руками, чтобы не повредить покрытие.

Есть несколько кухонных девайсов, которые не стоит мыть в посудомоечной машинке, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Мойте их вручную, чтобы избежать повреждений и деформаций.

Что нельзя мыть в посудомоечной машине?

Фарфор и антикварная посуда

Фарфоровую посуду нужно мыть только вручную. Машинное мытье может вымыть цвета, а деликатные росписи – повредиться из-за высокой температуры и давления воды. Антикварные изделия в посудомоечной машине способны потерять вид из-за действия абразивных моющих средств.

Чугунная посуда

Мытье чугунных сковородок имеет все шансы привести к появлению ржавчины. Хозяйки не советуют пользоваться посудомоечной машиной, вместо этого лучше использовать жесткую щетку для очистки.

Сковорода с антипригарным покрытием

Нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием в посудомоечной машине, потому что из-за высокой температуры и абразивных моющих средств, она может потерять свои свойства. Мытье вручную сохранит сковородку с целым покрытием.



Некоторую посуду нельзя класть в посудомоечную машину / Фото Pexels

Медная посуда

Из-за агрессивного воздействия горячей воды и моющих средств, медная посуда имеет склонность к потере блеска. Мойте ее вручную, используя специальные полирующие средства для меди.

Хрусталь

Хрустальную посуду и стаканы рекомендуется мыть вручную, потому что в посудомоечной машине могут появиться трещины или помутнение.

Алюминиевая посуда

Прессованная или литая алюминиевая посуда может потемнеть или потерять блеск в посудомоечной машине, поэтому ее лучше мыть руками.

Ресурс Eating Well отметил, что в посудомоечной машине нельзя мыть ножи, деревянную посуду, пластиковые контейнеры, терки и алюминиевые формы для выпечки. Высокое давление воды и горячая температура способны их значительно повредить.

