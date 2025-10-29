Не испортите любимую посуду: что нельзя мыть в посудомойке
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине фарфоровую, антикварную, чугунную, медную, хрустальную и алюминиевую посуду, во избежание повреждений.
- Также не стоит класть в посудомоечную машину ножи, деревянную посуду, пластиковые контейнеры, терки и алюминиевые формы для выпечки из-за высокого давления воды и горячей температуры.
Посудомоечная машина является незаменимым помощником для всех членов семьи. Но часто по незнанию в девайс кладут посуду, которую нельзя в нем мыть. Некоторую кухонную утварь нужно мыть руками, чтобы не повредить покрытие.
Есть несколько кухонных девайсов, которые не стоит мыть в посудомоечной машинке, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Мойте их вручную, чтобы избежать повреждений и деформаций.
Что нельзя мыть в посудомоечной машине?
Фарфор и антикварная посуда
Фарфоровую посуду нужно мыть только вручную. Машинное мытье может вымыть цвета, а деликатные росписи – повредиться из-за высокой температуры и давления воды. Антикварные изделия в посудомоечной машине способны потерять вид из-за действия абразивных моющих средств.
Чугунная посуда
Мытье чугунных сковородок имеет все шансы привести к появлению ржавчины. Хозяйки не советуют пользоваться посудомоечной машиной, вместо этого лучше использовать жесткую щетку для очистки.
Сковорода с антипригарным покрытием
Нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием в посудомоечной машине, потому что из-за высокой температуры и абразивных моющих средств, она может потерять свои свойства. Мытье вручную сохранит сковородку с целым покрытием.
Некоторую посуду нельзя класть в посудомоечную машину / Фото Pexels
Медная посуда
Из-за агрессивного воздействия горячей воды и моющих средств, медная посуда имеет склонность к потере блеска. Мойте ее вручную, используя специальные полирующие средства для меди.
Хрусталь
Хрустальную посуду и стаканы рекомендуется мыть вручную, потому что в посудомоечной машине могут появиться трещины или помутнение.
Алюминиевая посуда
Прессованная или литая алюминиевая посуда может потемнеть или потерять блеск в посудомоечной машине, поэтому ее лучше мыть руками.
Ресурс Eating Well отметил, что в посудомоечной машине нельзя мыть ножи, деревянную посуду, пластиковые контейнеры, терки и алюминиевые формы для выпечки. Высокое давление воды и горячая температура способны их значительно повредить.
Какие еще надо знать кухонные лайфхаки?
Меламиновая губка способна очищать металлические поверхности, не повреждая их, благодаря сверхтонкой шлифовальной поверхности.
Чтобы прочистить слив раковины, можно использовать смесь из 1 литра кипятка и половины стакана средства для мытья посуды.
