Ультрафиолетовая или светодиодная: какую лампу для маникюра выбрать

Стойкость и эстетика делают гель-лак идеальным материалом для маникюра. Он позволяет ногтям длительное время оставаться ухоженными. При этом, чтобы гелевый лак держался на протяжении нескольких недель, следует также обратить внимание на выбор лампы для полимеризации.

Покупка лампы позволяет делать маникюр дома, экономя время. Кроме того, она выручает, когда красивые ногти нужно "на уже", а возможности записаться в салон нет. Впрочем, перед тем, как добавлять лампу в корзину для покупок, стоит убедиться, что вы не ошиблись с выбором. На что обратить внимание, рассказывает Byrdie.

Интересно Тканевые ролеты или жалюзи: что выбрать для кухни

Какие есть типы ламп для маникюра?

Основных типов ламп для маникюра существует всего 2: ультрафиолетовые и светодиодные. И, несмотря на то, что они имеют практически одинаковый вид, разница между ними – значительная.

Якщо шукаєте, де придбати лампу для манікюру зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. А якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій й обрати оптимальну. Загалом, в асортименті маркетплейсу представлено понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, там можна знайти все необхідне для б’юті-процедур.

УФ-лампа

Излучает ультрафиолетовый свет, который можно использовать для закрепления гель-лака на ногтях. Во многих случаях лампа также излучает свет видимого спектра, чтобы облегчить превращение жидкого лака в твердую пленку. При выборе УФ-лампы нужно особенно внимательно учитывать мощность прибора.

Светодиодная лампа

Использует светодиоды, которые излучают одновременно видимый и невидимый свет, и поэтому работают быстрее ультрафиолетовых. Чаще всего в салонах используют именно этот вариант.



Лампы бывают двух типов / Фото Shutterstock

Какой тип лампы лучше выбрать для дома?

Здесь стоит учитывать свой бюджет и личные потребности. Если правильно настроить мощность, обе лампы эффективно обеспечат нужный результат.

Светодиодные лампы стоят дороже, чем ультрафиолетовые. Впрочем, последние нужно заменять примерно каждые 6 месяцев при условии активного использования.

Важно! Если у вас дома уже есть своя коллекция гель-лаков, стоит учитывать, что не все из них подходят для обоих типов ламп. Поэтому перед покупкой убедитесь, что те лаки, которые вы выбрали для себя, застывать в той или иной лампе.

На что обратить внимание при выборе лампы?

Мощность

Определяет, насколько быстро будет застывать гель-лак. Для ультрафиолетовых ламп рекомендуемая мощность составляет 36 Вт (при этом каждая лампочка внутри должна содержать 9 Вт или меньше).

Зато светодиодные лампы не обязательно должны соответствовать тем же стандартам – обычно они в разы мощнее, и под ними лак застывает за считанные секунды.

Размер и портативность

Здесь важно сразу продумать, как именно и где вы планируете использовать лампу. Если нужен вариант, который можно легко брать с собой в дорогу, следует остановить выбор на легких и портативных приборах.

А вот если ухаживаете за ногтями только дома в специально отведенном для лампы месте, стационарный прибор будет лучшим вариантом. Такие лампы имеют больший размер и позволяют одновременно полимеризовать несколько ногтей, или всю руку одновременно. Кроме того, они работают быстрее.

Как защитить руки во время использования лампы для маникюра?

Адам Тейлор – профессор анатомии в Ланкастерском университете – замечает, что при использовании лампы для маникюра стоит придерживаться базовых правил защиты, пишет Guardian.

Вот что можно сделать:

надевать перчатки – в частности, обычные хлопковые с обрезанным кончиком пальца;

– в частности, обычные хлопковые с обрезанным кончиком пальца; наносить противосолнечный крем (если перчаток нет).

(если перчаток нет). не обрезать кутикулу – несмотря на то, что это распространенная практика в салонах, кутикула действует как естественный барьер против грибков и бактерий.

– несмотря на то, что это распространенная практика в салонах, кутикула действует как естественный барьер против грибков и бактерий. делать перерывы между маникюрами – иногда ногтям нужно давать по крайней мере несколько недель на восстановление.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать морозильную камеру для дома.